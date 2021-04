La flic senior qui aurait tiré et tué Daunte Wright par accident a été nommée, l’état d’urgence ayant été déclaré à Minneapolis.

Kimberly Potter, un vétéran de 25 ans de la force, aurait tiré son arme accidentellement en essayant d’utiliser un Taser après que Wright, 20 ans, ait été arrêté pour un arrêt de la circulation dimanche.

Kimberly Potter a été identifiée comme le flic qui a tiré son arme par accident Crédits: Getty

Daunte Wright a été tué Crédit: Facebook

Tim Gannon, le chef de la police du Brooklyn Center, Minnesota, a décrit la fusillade mortelle comme « une décharge accidentelle » lundi.

Potter, 48 ans, aurait été affecté à des tâches administratives et le service de police du Brooklyn Center fait face à des appels pour qu’elle démissionne.

Le Star Tribune rapporte qu’elle est mère de deux fils adultes et qu’elle a rejoint la police du Minnesota en 1995 à l’âge de 22 ans.

Elle aurait également fait partie de l’équipe de négociation pendant son mandat au département.

Lors d’une conférence de presse lundi, le chef Gannon a expliqué que Potter « ne reprendra pas ses fonctions tant que l’enquête n’aura pas suivi son cours ».

Potter peut être entendu dire: « S ** t je l’ai abattu » dans les images de la caméra corporelle Crédits: Kare11

Wright photographié avec son bébé d’un an Crédit: Facebook

Les images de Bodycam présentées lors du point de presse ont montré une lutte entre Wright et l’officier.

Wright est alors remonté dans la voiture et un officier a pu être entendu crier «Taser, Taser».

« Cela me semble, d’après ce que j’ai vu et la réaction et la détresse des officiers immédiatement après, qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright », a déclaré Gannon aux journalistes.

Gannon a déclaré que l’enquête en était à ses débuts et qu’elle était basée sur un examen préliminaire par la police des preuves vidéo.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré l’état d’urgence cet après-midi et a imposé un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin à la suite d’émeutes et de pillages généralisés dimanche en réponse à la fusillade.

De nombreux manifestants ont enfreint le couvre-feu lundi soir Crédit: Reuters

Des manifestations massives ont éclaté à Minneapolis à la suite de la mort de Wright Crédit: AP

Après des manifestations, l’état d’urgence a été déclaré dans la ville Crédit: AP

Les manifestants portent des parapluies alors que la police aurait déployé des gaz lacrymogènes Crédit: Reuters

« L’angoisse dont nous souffrons ne peut se traduire par la violence », a-t-il déclaré.

« Détruire les moyens de subsistance, détruire les entreprises locales dans lesquelles nos communautés ont investi leur cœur et leur âme pendant des décennies … cela ne sera pas toléré. »

Cependant, de nombreux manifestants ont bafoué le couvre-feu et des images montrent des centaines de personnes rassemblées à l’extérieur du quartier de la police du Brooklyn Center lundi soir.

Les affrontements entre flics et manifestants sont parfois devenus violents, la police tirant des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, exigeant la dispersion des manifestants.

Les manifestants ont scandé « Daunte Wright » et « Vous ne pouvez pas arrêter la révolution », tandis que d’autres ont insulté les officiers.

Les affrontements entre les manifestants et la police sont parfois devenus violents, selon les médias locaux Crédit: AFP

La mort de Wright survient alors que le procès pour le meurtre de George Floyd par la police est en cours Crédit: AP

Un manifestant brandit un panneau « meurtre » devant une ligne de police à Minneapolis Crédit: AP

Le maire de la banlieue de Minneapolis a juré « d’aller au fond » des raisons pour lesquelles la police a tiré sur Wright – tout en reconnaissant que la mort est survenue à un moment où la communauté était en proie au procès de Derek Chauvin en cours à proximité.

« Je veux dire que nos cœurs nous font mal en ce moment », a déclaré le maire de Brooklyn Park, Mike Elliott, lors d’un briefing.

« Nous souffrons en ce moment. Et nous reconnaissons que cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment. »

Elliot a demandé que l’officier vétéran soit démis de ses fonctions.

Lundi soir, il a annoncé que le directeur de la ville du Brooklyn Center, Curt Boganey, qui était publiquement en désaccord sur le fait que l’officier devait être congédié, avait été «relevé de ses fonctions».

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, Boganey avait déclaré que l’officier bénéficierait d’une « procédure régulière » avant que toute mesure disciplinaire ne soit déterminée.

Hier soir, la mère sanglotante de Wright, Katie, a raconté à une foule comment son fils l’avait appelée pour lui dire qu’il avait été arrêté par la police à cause d’un assainisseur d’air qui pendait à son rétroviseur.

Elle a dit avoir entendu des agents dire à son fils de poser son téléphone, puis l’un des agents a mis fin à l’appel.

Une veillée est organisée au Brooklyn Center pour pleurer Wright Crédit: AP

Des manifestants affrontent la police lundi à Minneapolis Crédit: AP

Des flics montent la garde alors que les manifestants se rassemblent à l’extérieur du département de police du Brooklyn Center Crédit: Reuters

Peu de temps après, la petite amie de son fils lui a dit qu’il avait été abattu.

Elle a déclaré aux journalistes: «Tout ce qu’il a fait, c’est d’avoir des assainisseurs d’air dans la voiture et ils lui ont dit de sortir de la voiture.

« Il est sorti de la voiture et sa petite amie a dit qu’ils lui avaient tiré dessus. »

Selon une déclaration du département de police du Brooklyn Center, des agents ont arrêté Wright pour une infraction au code de la route.

Lorsqu’ils ont découvert qu’il avait un mandat en suspens, ils ont tenté de le mettre en détention.

Il est remonté dans sa voiture et l’un des policiers l’a abattu.

Lundi, le médecin légiste du comté de Hennepin a officiellement statué que la cause du décès était un «homicide».

Le ME a déclaré que Wright « est mort d’une blessure par balle à la poitrine et que la mort est un homicide ».

Une passagère qui se trouvait dans la voiture avec Wright aurait subi des « blessures ne mettant pas sa vie en danger » et aurait été transportée vers un hôpital local.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues dimanche à la suite de la fusillade, la police tirant des gaz lacrymogènes et des éclairs pour disperser la foule.

Des photos de la manifestation montraient des hommes piétinant le pare-brise d’une voiture de police.

Vers minuit, heure locale, la Garde nationale était sur les lieux et le maire du Brooklyn Center, Elliott, a imposé un couvre-feu de 1 heure du matin à 6 heures du matin.