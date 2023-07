Une flambée de violence à l’intérieur du plus grand Primark du Royaume-Uni avec des femmes filmées en bagarre et un acheteur poussé vers le bas d’un escalator

IL y a eu une marée montante de violence dans le plus grand magasin Primark au monde impliquant des clients et du personnel.

Les chiffres de la police montrent qu’il y a eu 58 incidents dans le magasin phare de la chaîne dans le centre-ville de Birmingham au cours des deux dernières années.

Le moment choquant où deux femmes se sont bagarrées dans un magasin Primark devant des acheteurs horrifiés Crédit : Twitter/@heluvara

Le couple a été filmé en train d’échanger des coups dans le magasin phare de la marque à Birmingham

Des scènes laides alors que les acheteurs se débattent dans l’atelier

L’un des incidents impliquait une personne poussée dans les escalators puis sautée dessus.

Un membre du personnel de la succursale Primark de la rue principale de la ville aurait commis une autre agression qui a causé des blessures.

Des images choquantes sont récemment apparues montrant deux femmes se battant au poing dans le magasin de Birmingham.

La bagarre a eu lieu le vendredi 9 juillet de l’année dernière et a depuis été partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux.

Des séquences vidéo montraient les femmes se donnant des coups de poing avant de s’effondrer au sol et de commencer à se battre.

Il y a eu des rapports selon lesquels l’une des femmes a déféqué dans le magasin pendant les fracas inconvenants.

Le nombre d’infractions enregistrées à l’intérieur du magasin est passé de 18 entre 2021 et 2022 à 40 au cours de l’exercice suivant.

Au cours des 12 derniers mois, ils comprenaient 13 agressions avec blessure et un cas défini comme «agression aggravée par la race ou la religion avec blessure».

Cinq membres du personnel et sept membres du public ont été blessés.

Dans un cas l’année dernière, un employé du magasin aurait été l’agresseur dans un cas défini comme « agression avec blessure », selon l’ensemble de données.

Les révélations sur la violence à l’intérieur du magasin Primark ont ​​émergé dans un contexte de violence croissante envers les travailleurs du commerce de détail.

La crise du coût de la vie a poussé certains acheteurs à s’en prendre littéralement aux travailleurs lorsqu’ils n’obtiennent pas l’offre qu’ils souhaitent.

Une enquête menée par le Retail Trust a révélé qu’un travailleur sur trois se fait crier dessus, cracher dessus, menacer ou frapper chaque semaine.

Les acheteurs seraient stressés par la hausse des prix, les étagères vides et les pénuries de personnel.

Divulguant les informations, la police des West Midlands a déclaré qu’elle avait retenu certains détails pour protéger les informations personnelles et l’intégrité des enquêtes et des procédures.

Un porte-parole de Primark a déclaré au Sun : « Nous prenons très au sérieux la sécurité des clients et des collègues dans nos magasins.

« Nous employons des partenaires de sécurité tiers experts pour traiter les incidents de manière sûre et contrôlée, afin que nos collègues

se sentent en sécurité au travail et nos clients peuvent vivre une expérience d’achat sûre et agréable.

« Malheureusement, nous avons constaté une augmentation de la criminalité et des comportements antisociaux, non seulement dans les magasins Primark, mais dans l’ensemble du secteur de la vente au détail.

« Ce n’est pas quelque chose que nous tolérons et nous continuons à dialoguer avec la police, les autorités locales et d’autres agences et

entreprises à explorer différentes façons de résoudre ce problème.