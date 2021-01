Scientifiques à Porton Down sont de plus en plus convaincus que les vaccins pourront contrer les nouvelles souches mutantes de Covid 19.

Le personnel du laboratoire de recherche scientifique top secret du gouvernement dans le Wiltshire examine différentes souches du coronavirus depuis leur première identification à la fin de 2020.

Il s’agit notamment des soi-disant variantes sud-africaines et du Kent qui ont incité Boris Johnson à revenir sur ses projets d’assouplissement à Noël des règles de verrouillage.

Les enquêtes suggèrent que les deux variantes sont efficacement contrées par les vaccins qui sont en cours de déploiement à travers le Royaume-Uni, car les mutations partagent un schéma biologique similaire.

Les tests sur les souches suggèrent que les craintes initiales quant à l’efficacité des vaccins ont été exagérées.

Une source a déclaré dimanche au Mail: « Les scientifiques ont soumis ce virus à toutes sortes de tests et sont de plus en plus convaincus qu’un vaccin sera capable de résister à ces variantes. »

La nouvelle viendra comme un coup de pouce aux professionnels de la santé publique qui craignaient auparavant que les variantes mutantes réduisent l’efficacité des vaccins.

Vendredi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « Il existe des preuves… que la variante sud-africaine réduit d’environ 50 pour cent l’efficacité du vaccin. »

Une entreprise britannique a créé un vaccin visant à protéger contre toutes les souches mutantes du virus Covid-19 – et à protéger le monde d’une autre pandémie.

ConserV Bioscience dit qu’il pourrait être disponible dans un peu plus d’un an s’il était soumis à des essais.

Le vaccin permet au système immunitaire de reconnaître les parties des particules virales communes à tous les coronavirus, qui mutent peu. Cela signifie qu’il devrait protéger contre toutes les variantes du coronavirus Sars-CoV-2, qui cause Covid-19.