Une finale pour les âges, plus: c’est sur le point d’avoir Messi

Bonjour! Gardez un œil sur les superstars mondiales lors de vos courses cette semaine.

Tous les chronomètres

Une finale pour les âges

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz – l’héritier présomptif des Trois Grands du tennis masculin – et Novak Djokovic, toujours aux commandes, se sont affrontés au All England Club lors de l’un des matchs phares de mémoire récente dimanche. Le joueur de 20 ans a obtenu un résultat sismique, battant le joueur de 36 ans 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 dans un match électrique.

C’est le deuxième titre du Grand Chelem pour le phénomène espagnol. Le Serbe Djokovic, quant à lui, devra attendre un éventuel Chelem historique n ° 24 – et un éventuel statut de GOAT. Le temps nous dira si Alcaraz est la kryptonite qui ralentira vraiment le Djoker, mais ça y ressemble vraiment.

L’équipe féminine a connu un résultat incroyable : Marketa Vondrousova est devenue la première joueuse non classée à remporter le titre féminin. Cela signifiait qu’Ons Jabeur a subi sa troisième défaite en trois finales de Grand Chelem. La Tunisienne a qualifié la défaite de « la plus douloureuse » de sa carrière.

Si vous cherchez de la lecture d’après-match aujourd’hui, nous avons ce qu’il vous faut :

Offres conclues

Messi joue vraiment en MLS

L’Inter Miami nous a fait passer en mode théorie du complot il n’y a pas 24 heures, alors que Lionel Messi n’était pas signé. Mais hélas, l’attente est terminée : le club l’a officialisé hier.

Les détails:

Le contrat du joueur de 36 ans est de deux saisons et demie, avec une option de prolongation jusqu’à la saison 2026. Il rejoindra une équipe qui occupe la dernière place du classement MLS.

Quant à ses débuts, Messi sera « disponible pour la sélection » ce vendredi pour un match de Coupe des Ligues contre l’équipe de Liga MX Cruz Azul. Attendez-vous à ce que les prix des billets montent en flèche.

Le dévoilement officiel de Messi est prévu pour ce soir (lors de la finale de la Gold Cup), mais vous pouvez vous régaler de son voyage décontracté dans un supermarché local jusque-là. Ce sont les petites choses.

Les parties ont passé plus d’un mois depuis que Messi a annoncé sa décision de conclure un accord, qui, pour rappel, est compliqué et évalué entre 50 et 70 millions de dollars par an. Paul Tenorio a l’histoire définitive de comment et pourquoi cela est devenu le secret le moins bien gardé du monde.

Maintenant? L’ère « avant Messi » de la MLS est officiellement terminée.

Tu dois voir ça

Classez ceci sous « hypnotisant ». Sabrina Ionescu ne pouvait pas manquer lors du concours WNBA à 3 points vendredi, établissant un record de points pour les festivités W et NBA avec 37 au tour final. Elle a percé 25 des 27 tentatives et à un moment donné, elle en a réussi 20 d’affilée.

LA NOUVELLE CHAMPION 3-PT… SABRINA IONESCU 👑 Le @nyliberty garde vient d’établir le record de tous les temps pour la NBA ou la WNBA avec un score de 37 points. 🎥 @WNBA | @sabrina_i20 | #WNBAAllStar pic.twitter.com/TQQ7SmyIYP – L’athlétisme (@TheAthletic) 14 juillet 2023

La prochaine étape ? Peut-être une fusillade avec le GOAT à 3 points – qui a également eu ce moment incontournable hier (attention : la joie peut être contagieuse).

Tour de Pouls

Controverse dans les montagnes

L’étape 14 chaotique d’hier a commencé par un crash massif, mettant le Tour de France en pause pendant quelques minutes, et s’est terminée par une bataille sans précédent (et une certaine controverse) entre les leaders. Pas besoin d’être un professionnel pour lire les mots des lèvres de Tadej Pogačar lorsque son attaque a été bloquée par des motos extrêmement mal placées, contrecarrant son mouvement pour un bonus de temps dans l’un des Tours les plus serrés de mémoire récente. Pourtant, il n’est qu’à 10 secondes derrière Jonas Vingaard avec une semaine de course à faire. Ne changez jamais, messieurs.

A noter également pour le public américain : Sepp Kuss, coéquipier dévoué de Vingaard, est sixième au classement général. Ça vaut le coup de garder un œil dessus.

Slips

Le retour de LeBron

LeBron James changera son uniforme du n ° 6 au n ° 23 la saison prochaine par respect pour Bill Russell. La NBA a définitivement retiré le numéro d’uniforme de Russell en août dernier après sa mort, mais a permis à tous les joueurs actuels portant le numéro de continuer à le porter. James a commencé sa carrière avec les Cavs en portant le n ° 23, est allé au n ° 6 avec le Heat, puis est revenu au 23 à Cleveland, puis est finalement passé au 6 en juin 2021.

Une autre star de l’USMNT en déplacement ?

Weston McKennie fait face à un avenir incertain avec la Juventus après que le club italien l’ait exclu de l’équipe pour sa tournée de pré-saison. Le milieu de terrain de 24 ans, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt en Premier League avec Leeds, restera à Turin et s’entraînera avec les autres joueurs que la Juventus veut vendre cet été.

Plus de détails sur l’arrestation de Galchenyuk

L’attaquant vétéran de la LNH Alex Galchenyuk aurait menacé de tuer un policier et la famille de l’officier et aurait utilisé une insulte raciste envers un officier au moment de son arrestation dimanche soir, selon un rapport de police détaillant l’incident. Un officier a également allégué dans le rapport que Galchenyuk était « gravement affaibli » avec « des troubles de l’élocution, des yeux larmoyants injectés de sang et une odeur d’alcool qui émanait de lui ». Les Coyotes de l’Arizona ont coupé les ponts avec le joueur de 29 ans cette semaine.

Choix d’impulsion



Doug Zimmerman/USSF/Getty Images

Steph Yang est allé dans les coulisses de la façon dont l’USWNT a débarqué Taylor Swift, Lil Wayne, Issa Rae et plus pour sa vidéo d’annonce de l’équipe de la Coupe du monde. Rappel : C’est la semaine de la Coupe du monde ! Abonnez-vous à Full Time, notre newsletter sur le football féminin qui sera lancée demain, pour suivre.

Qu’est-il arrivé à l’attaque au Petco Park de San Diego ? Eno Sarris enquête.

Les choses du baseball se passent encore à Oakland: les A ont fait un pas vers l’avenir avec les débuts de Tyler Soderstrom et Zack Gelof, écrit Melissa Lockard.

La date limite pour que les joueurs de la NFL étiquetés en franchise signent des accords pluriannuels est lundi à 16 h HE. Vic Tafur explique pourquoi les négociations entre les Raiders et le porteur de ballon vedette Josh Jacobs devraient se terminer. Et hé, regardez ça – cette fois la semaine prochaine, certains joueurs arriveront au camp d’entraînement (salut, les recrues de Baltimore!).

L’ancien PDG de Wrexham a évoqué les modestes débuts de l’équipe et sa récente ascension, allant de la couverture des frais du club sur sa carte de crédit au transport des fans vers sa tournée américaine.

Phoenix accueillera le match des étoiles de la WNBA 2024 l’été prochain. Pourrait-il s’aligner sur la dernière saison de la star de Mercury Diana Taurasi?

(Photo : Sam Navarro / États-Unis aujourd’hui)