Une finale de la Coupe Stanley Sunbelt pourrait aider votre équipe favorite

Quand vous pensez à un match de hockey de rêve, vous ne pensez probablement pas à la Floride, à Dallas ou à Las Vegas. Ce n’est certainement pas ce que de nombreux partisans canadiens espéraient voir en finale de la Coupe Stanley. Il y a fort à parier que les diffuseurs n’espéraient pas cela.

Et pourtant, si elle est honnête avec elle-même, c’est peut-être précisément ce vers quoi la Ligue nationale de hockey s’est construite.

« La LNH est probablement sournoisement heureuse », a déclaré Adam Seaborn, analyste des médias sportifs et responsable des partenariats dans une société appelée Playmaker Capital.

Il dit que le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a passé la majeure partie de son mandat à essayer de bâtir le jeu dans le sud.

« Il obtient enfin sa finale de la Coupe du Sud », a déclaré Seaborn dans une interview. « C’est l’achèvement de la vision de 25 ans de Gary d’amener le hockey dans le sud des États-Unis »

Les Maple Leafs de Toronto célèbrent leur victoire décisive en série contre le Lightning de Tampa Bay lors du match 6 le 29 avril, envoyant l’équipe passer la première ronde pour la première fois en près de deux décennies. Les Leafs ont ensuite été éliminés au tour 2. (Mike Ehrmann/Getty Images)

Les séries éliminatoires de la LNH de cette année ont commencé par un regain d’espoir pour les partisans canadiens.

La possibilité d’une première finale entièrement canadienne depuis 1989 était bien réelle — ne serait-ce que brièvement. Les Oilers d’Edmonton semblaient prêts à déferler sur un terrain bondé dans l’Ouest et les Maple Leafs de Toronto ont franchi le premier tour pour la première fois en 19 ans.

Le public était enthousiaste, c’est le moins qu’on puisse dire.

La victoire de Toronto dans le sixième match contre le Lightning de Tampa Bay a attiré 4,4 millions de spectateurs. La série Round 1 d’Edmonton a vu l’audience moyenne par minute (le nombre moyen estimé de personnes qui ont regardé/écouté pendant une minute moyenne) augmenter de 14 % par rapport à 2002.

Les éliminatoires de la #StanleyCup 2023 sur @Sportsnet est l’émission la plus regardée tous les soirs depuis le 17 avril, touchant 51 % de la population canadienne à ce jour… et nous ne faisons que commencer ! 🔥🏒 Découvrez les audiences @Sportsnet à ce jour ci-dessous 👀👇 pic.twitter.com/QbpsVm4lbp —@SportsnetPR

Puis la catastrophe a frappé. Les deux équipes canadiennes ont été éliminées.

Maintenant, les Panthers de la Floride ont obtenu une place en finale. Les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas se battent pour le titre de la Conférence Ouest.

Aucun d’entre eux n’est tout à fait ce que vous appelleriez une manne d’audience.

« Ce sont quatre équipes de Sunbelt qui ne sont pas les plus grandes téléspectatrices », a déclaré John Lewis, qui dirige le site Web américain Sports Media Watch.

Il dit que si la LNH était simplement à la recherche de cotes d’écoute, elle aurait préféré un match impliquant des mastodontes comme les Bruins de Boston ou les Rangers de New York.

Mais la LNH vise plus que les cotes d’écoute ici.

Bien sûr, les fans existants seraient devenus fous de voir les Oilers en finale. Ou l’une des grandes équipes. Mais combien de nouveaux partisans la LNH peut-elle attirer sur des marchés saturés comme Toronto ou Boston?

Bettman a passé des années à parier qu’il peut développer le jeu dans des domaines qui ne sont pas des marchés traditionnels.

Alors que des franchises comme la Floride et Las Vegas se frayent un chemin dans les plus hauts échelons du jeu, de nouveaux fans naissent, de nouvelles traditions se construisent.

« Dans les villes où ça se passe, c’est à 100% un coup de circuit », a déclaré l’ancien joueur de la LNH et animateur du podcast très populaire Chiclets crachésRyan Whitney.

Les fans des Panthers réagissent après que Tkachuk ait marqué un but en avantage numérique avec 4,9 secondes à jouer dans la troisième période du quatrième match de la finale de la Conférence de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline le 24 mai à Sunrise, en Floride. (Wilfredo Lee/Associated Press)

Dans le même temps, Whitney affirme que l’expansion dans le sud des États-Unis n’a pas été sans échec.

La franchise de la LNH en Arizona est sur le point d’imploser. Il joue dans une petite patinoire universitaire locale, attire moins de partisans que la plupart des équipes de la LAH au Canada et la ville a rejeté une proposition de construction d’un nouvel aréna.

Mais même si cette équipe est au bord de l’échec, il y a beaucoup de spéculations sur l’endroit où les Coyotes pourraient se déplacer.

« Évidemment [Arizona’s] Ca ne fonctionne pas. Chaque fois que vous quittez un marché où cela ne fonctionne tout simplement pas et que vous allez dans un endroit où vous pouvez créer une nouvelle base de fans, c’est une opportunité », a déclaré Lewis.

Il y a un regain d’enthousiasme pour une offre visant à ramener une équipe à Québec. Il y a aussi des espoirs que la LNH puisse déplacer l’équipe à Houston, la quatrième plus grande ville des États-Unis.

Les joueurs des Golden Knights de Vegas célèbrent une victoire 4-0 contre les Stars de Dallas lors du troisième match de la finale de la Conférence Ouest le 23 mai à Dallas. (Tony Gutierrez/Associated Press)

« [Expansions to] Seattle et Vegas ont été d’énormes réussites pour la ligue », a déclaré Lewis.

Cela a mené à la croissance du hockey dans ces collectivités. Et cela, à son tour, conduit à plus d’enthousiasme pour le jeu, plus d’enfants commencent à jouer au hockey et plus d’argent est dépensé.

Dans le jargon de la LNH, ces nouveaux dollars sont appelés revenus liés au hockey.

Lors de la réunion du conseil des gouverneurs de décembre, Bettman a annoncé que les revenus de la ligue devraient atteindre environ 5,7 milliards de dollars américains cette année.

Il a prévu que les joueurs devraient encore environ 150 millions de dollars américains aux propriétaires après cette saison, car la LNH est toujours en train de surmonter les pertes subies pendant la pandémie.

« Nous allons juste le regarder », a déclaré Bettman en décembre. « De toute évidence, il semble que si nous ne finissons pas de payer le séquestre cette année, après l’année prochaine, tout devrait disparaître et il ne devrait pas y avoir de problème à ce sujet. »

Mais la dette est maintenant presque remboursée.

Le commissaire de la LNH Gary Bettman prend la parole lors d’une conférence de presse avant un match de hockey de la LNH entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston à Montréal le 24 janvier. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Un nouvel accord de diffusion aux États-Unis aide certainement. En 2021, ESPN a accepté de payer 400 millions de dollars américains par an pour des matchs de hockey sur air. Un accord séparé avec Warner’s Turner Sports rapporte 250 millions de dollars supplémentaires par an.

Seaborn affirme que ces accords représentent plus du double de ce que les diffuseurs américains ont payé lors de l’accord précédent.

«Ce sont des revenus liés au hockey qui vont dans les poches de tout le monde. Cela augmente le [salary] casquette », a-t-il dit.

À mesure que le plafond salarial augmente, les équipes peuvent dépenser plus d’argent pour les stars ou faire venir plus de joueurs pour compléter leur alignement.

Ainsi, même si les fans canadiens ne sont peut-être pas particulièrement enthousiastes à l’idée d’une Coupe Stanley Sunbelt, attirer plus de fans et développer le jeu peut être précisément ce dont les équipes ici ont besoin pour augmenter le plafond salarial.

Ainsi, ils peuvent dépenser plus et enfin se lancer dans une course profonde en séries éliminatoires.