Une fin chaotique de la phase de groupes envoie le Brésil et la Suisse en huitièmes de finale.

Son match contre le Cameroun a frôlé l’anticlimax. Déjà qualifié, le Brésil allait prendre la tête du groupe G sauf tour de passe-passe loufoque, ce qui n’était pas totalement exclu. Ainsi, son manager, Tite, a reposé neuf partants – de Richarlison à Thiago Silva, Casemiro à Vinicius Junior – et n’a joué que deux habitués, Fred et Eder Militao. Ce n’était pas une mesure punitive; Tite a reconnu qu’avec un revirement rapide avant le prochain match du Brésil, il voulait un effectif complet, ou presque, disponible contre la Corée du Sud lundi.

Le Brésil a obtenu la majorité des occasions, et il a dominé la possession, mais il a également manqué d’une certaine précision dans le tiers offensif. Il a essayé de marquer, et il a échoué, détourné par l’éblouissant gardien camerounais Devis Epassi, qui était partout où il devait être et nulle part où il n’était pas.

Pour se qualifier, les Lions Indomptables avaient besoin de plus d’aide que ce à quoi on aurait pu raisonnablement s’attendre, et pourtant, cette aide a failli arriver : Vincent Aboubakar a guidé le but décisif jusque dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, donnant l’avantage au Cameroun, 1-0, pour le temps unique et ultime. Mais il fallait un autre but, qu’Aboubakar n’a apparemment pas réalisé. Il a arraché sa chemise pour célébrer, gagnant un carton jaune automatique – son deuxième – et a été expulsé.

En mettant fin à la séquence de 17 matchs sans défaite du Brésil en phase de groupes de la Coupe du monde, les Lions Indomptables est devenu la première équipe à inscrire un tir cadré contre elle lors de cette Coupe du monde, et aussi la première à marquer. Ils sont également devenus la première équipe africaine à battre le Brésil lors d’une Coupe du monde.