Une fin anticipée des indemnités de chômage fédérales ne fait pas travailler les gens

Des chercheurs d’emploi s’entretiennent avec des recruteurs lors d’un salon de l’emploi Job News USA à Louisville, Kentucky, le 23 juin 2021. Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

Environ la moitié des États américains ont retiré tôt les fonds fédéraux pour les mois de chômage afin d’encourager les résidents sans emploi à trouver un emploi. Mais de plus en plus de preuves montrent que le pari politique n’a pas encore porté ses fruits. Vingt-six États ont annoncé leur intention de mettre fin aux avantages fédéraux liés à la pandémie à partir de mai. Ils se sont officiellement retirés par vagues en juin et juillet. UKG, une entreprise de gestion de la paie et du temps, a constaté que les quarts de travail parmi les travailleurs horaires dans ces États augmentaient à environ la moitié du taux que les États qui continuaient à bénéficier – la tendance inverse de ce à quoi on pourrait s’attendre.

Plus précisément, dans les États qui ont mis fin aux prestations, les quarts de travail ont augmenté de 2,2 % de mai à juillet ; ils ont augmenté de 4,1% dans les autres qui ont maintenu l’aide fédérale intacte, selon l’analyse d’UKG. « Les allocations de chômage n’étaient pas la chose qui empêchait les gens d’aller travailler », selon Dave Gilbertson, vice-président de UKG. « Il y a d’autres éléments, en particulier dans leur vie personnelle, ce qui rend très difficile le retour au travail. » Il ne semble pas que les différences entre les économies des États ou les marchés du travail aient influencé la dichotomie, puisque les deux groupes connaissaient une croissance similaire plus tôt cette année, a déclaré Gilbertson.

De même, l’emploi a baissé de 0,9 % dans les États qui ont mis fin aux prestations fédérales entre la mi-juin et la mi-juillet, mais a augmenté de 2,3 % dans les États qui les ont maintenues, selon Les données publié cette semaine par Homebase, une autre société de gestion de la paie et du temps. L’analyse a examiné la variation en pourcentage du nombre d’employés travaillant par rapport à avril 2021. Les chiffres UKG et Homebase sont des indicateurs précoces. Il faudra probablement encore un mois ou deux de données sur l’emploi et d’autres données sur le marché du travail avant que les économistes puissent évaluer de manière plus approfondie l’efficacité des politiques de l’État, disent-ils. « C’est une vue précoce, cela ne fait aucun doute », a déclaré Gilbertson. « Il faut un certain temps pour que les gens soient capables de réorganiser leur vie personnelle pour commencer un nouvel emploi. « Mais je pense que c’est un indicateur directionnel assez fort. »

Les données à haute fréquence correspondent à d’autres analyses récentes. Les économistes d’Indeed, utilisant des données exclusives de recherche d’emploi, et Arindrajit Dube, professeur d’économie à l’Université du Massachusetts à Amherst, qui a étudié les données d’enquêtes récentes publiées par le US Census Bureau, n’ont pas non plus trouvé de preuves que les politiques de l’État repoussaient les gens vers travailler. « [Data] suggèrent qu’il n’y a aucune preuve claire que [unemployment] l’abandon précoce des programmes a entraîné une augmentation significative de la croissance de l’emploi ou de la recherche d’emploi », selon Nick Bunker, directeur de la recherche économique pour l’Amérique du Nord à Indeed Hiring Lab.

Prestations fédérales

Les programmes fédéraux en question ont été créés par la loi CARES en mars 2020, alors que des millions de personnes se sont tournées vers le système de chômage au milieu de licenciements massifs. Ils ont augmenté le montant des allocations hebdomadaires (actuellement de 300 $ par semaine) et ont offert une aide aux travailleurs qui ne sont généralement pas admissibles, comme les chômeurs de longue durée et les travailleurs de concert, les travailleurs indépendants, les travailleurs à temps partiel et les pigistes. Plus de Personal Finance :

De plus en plus de travailleurs envisagent de démissionner à mesure que de meilleures opportunités d’emploi s’ouvrent Les discussions sur les pénuries de main-d’œuvre – et le rôle des prestations élargies dans celles-ci – ont commencé sérieusement à la suite du rapport sur l’emploi d’avril. L’économie américaine a créé 269 000 nouveaux emplois ce mois-ci, environ un quart de ce que les économistes avaient prédit. Le Montana a été le premier des 26 États à annoncer son retrait. L’American Rescue Plan offre l’aide fédérale jusqu’au 6 septembre. Au lieu d’avantages étendus, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a offert aux résidents une prime unique de retour au travail. Une poignée d’autres États offraient également de telles primes. « La vaste expansion des allocations de chômage fédérales fait maintenant plus de mal que de bien », a déclaré Gianforte le 4 mai. « Nous devons inciter les Montanais à réintégrer le marché du travail. »

La croissance de l’emploi aux États-Unis s’est accélérée depuis mai, pour atteindre 850 000 en juin. Le Bureau of Labor Statistics publie son rapport de juillet vendredi; les économistes s’attendent à ce qu’il affiche 845 000 nouveaux emplois. Certains économistes soutiennent que les facteurs liés à la pandémie, et non les prestations de chômage, sont les principales raisons pour lesquelles les travailleurs peuvent ne pas retourner sur le marché du travail aussi rapidement que prévu. Par exemple, les parents peuvent toujours ne pas disposer de services de garde adéquats ; ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile peuvent toujours être prudents pour des raisons de santé ; les travailleurs peuvent avoir quitté leur emploi ou changé d’industrie pendant la pandémie; et les baby-boomers ont peut-être pris leur retraite plus tôt et n’ont pas l’intention de revenir. La variante delta menace de compliquer davantage la reprise. De nombreux États qui ont retiré leur soutien fédéral ont également des taux de vaccination contre Covid plus faibles, a déclaré Bunker. « Surtout maintenant avec la variante delta, cela pourrait repousser les marchés du travail dans ces États », a-t-il déclaré.