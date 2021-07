Une fillette, un an, se bat pour la vie à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente chez elle à Bolton

Une fillette d’un an se bat pour sa vie après avoir été retrouvée inconsciente dans une maison de Bolton.

Le tot est dans un état critique à l’hôpital après que les services d’urgence se soient précipités à l’adresse de Hillside Avenue, Bromley Cross hier.

La fillette d’un an se bat pour sa vie à l’hôpital après l’incident d’hier Crédit : google maps

Une importante présence policière est restée sur les lieux tout au long de l’après-midi.

Une ambulance aérienne a également été déployée pour le jeune et a atterri sur les terrains de jeu de l’école Turton voisine.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: « À 14h45 le lundi 19 juillet, la police a été appelée à une adresse sur Hillside Avenue, Bromley Cross pour un rapport d’un enfant inconscient.

« Des équipes de police et d’ambulances sont intervenues et une fillette d’un an a été transportée à l’hôpital pour y être soignée, où elle reste dans un état critique.

« Les enquêtes sont en cours. »

Un porte-parole du North West Ambulance Service a déclaré: « Nous avons emmené un patient à l’hôpital. »