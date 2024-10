Une fillette soumet un dessin pour améliorer l’aire de jeux pour les petits enfants – et la mairie l’a construit

Une jeune résidente de l’Utah a vu ses cours d’éducation civique en classe exploser soudainement après que quelques dessins au crayon qu’elle a réalisés d’un meilleur terrain de jeu soient devenus réalité.

Sa mère l’a amenée à l’hôtel de ville avec son dessin, et comme un nouveau terrain de jeu était déjà prévu au budget, ils ont suivi l’exemple de Rosili Olson, 11 ans.

Olson, aujourd’hui âgée de 12 ans, avait réalisé les dessins pour esquisser ce qu’elle pensait être le meilleur terrain de jeu pour elle et ses jeunes sœurs.

« Rosili s’est rendu compte que le terrain de jeu près de sa maison était adapté aux enfants de 5 à 12 ans et n’était pas destiné à sa sœur cadette », ont écrit les responsables du comté de Clearfield dans la légende d’un article. Vidéo Facebook montrant le processus de création. « Après avoir vu son initiative et ses détails, nous savions que nous devions réaliser son rêve. »

La mère d’Olson a appelé la mairie et a demandé s’il était possible de les faire venir. Ils ont accepté et se sont rapidement rendus au bureau d’Eric Howes, responsable des parcs et des loisirs de la ville, pour faire le pitch.

« C’était prévu au budget mais nous n’avions aucun détail », Howes dit au journal local l’examinateur des normes.

« Après avoir vu tous les efforts qu’elle a déployés pour réaliser tous ces dessins, sachant que nous avions déjà commandé le terrain de jeu pour le parc juste à côté de chez elle, la meilleure chose à faire était de dire : « Nous avons un terrain de jeu qui arrivera l’année prochaine ». « , a-t-il déclaré, la déclaration de Facebook ajoutant qu’ils » ont examiné plusieurs versions jusqu’à ce que nous ayons coché toutes ses cases et obtenu les bonnes couleurs.

Le processus de collaboration a vu Olson et Howes se rencontrer quatre ou cinq fois, jusqu’à la cérémonie d’inauguration du 24 septembre à laquelle Olson faisait bien sûr partie.

