Lorsque la première lettre est arrivée, Eliana Pauls a réagi avec des yeux écarquillés – la note venait d’une fée.

C’était en avril, et «la maladie», comme l’appelle Eliana, avait bouleversé la vie. La fillette de 4 ans manquait d’amis et de voisins. Pour se distraire, elle et ses parents ont créé un jardin de fées près de leur maison à Los Angeles – et cette note était le premier signe d’une fée.

«Je m’appelle Sapphire. Je suis l’une des fées qui vivent dans cet arbre. J’ai besoin de votre aide! la note a commencé.

Sapphire voulait offrir un cadeau, mais elle devait d’abord savoir que le destinataire en valait la peine.

«Dites 5 belles choses aux gens que vous aimez; faites 3 choses utiles pour quelqu’un dans le besoin; promettez d’être toujours gentil et courageux», a incité la note. Aussi: dessinez une image d’un animal.

La mère d’Eliana, Emily Pauls, a rappelé l’excitation et la joie qui ont suivi cette première note. Eliana était dans un état d’émerveillement prolongé, a déclaré Pauls à USA TODAY.

Bientôt, les bonnes actions ont été faites, l’animal a été dessiné et une lettre de retour a été écrite et laissée dans le jardin. Fidèle à sa parole, Sapphire a laissé un cadeau: Dés artisanaux.

Un jour, Eliana apprendra que Kelly Kenney, qui travaille comme photographe, a fabriqué ces dés et a écrit la première lettre Sapphire – et les nombreuses autres qui ont suivi.

Kenney avait repéré le jardin alors qu’elle luttait contre ses propres problèmes lors d’une promenade nocturne. Elle a vu un signe au-dessus du jardin en disant que c’était la tentative d’une fillette de 4 ans « pour égayer votre journée; s’il vous plaît ajoutez à la magie. »

Kenney avait étudié l’écriture créative et le développement de la petite enfance à l’université, donc ce qui s’est passé ensuite n’était que de l’instinct, a-t-elle déclaré à USA TODAY.

Elle «a imaginé comment (Eliana) traitait ce qui se passait», à quel point une pandémie doit être traumatisante pour une jeune fille. À cet âge, de nombreux enfants luttent avec la confiance et le créateur du jardin de fées avait clairement envie de compagnie.

Kenney était aux prises avec ses propres luttes personnelles. Lorsqu’elle s’est présentée à la mère d’Eliana dans une note à la suite du premier échange, elle se voyait comme une «femme seule qui vit dans la rue» qui «traversait une période un peu difficile».

Elle a peut-être eu du mal à se lever tous les jours, mais écrire des lettres comme Saphir et égayer la journée d’une jeune fille est devenu sa partie préférée des mois qui ont suivi.

Lettres manuscrites, petits cadeaux, polaroids photoshoppés d’elle-même réduits à la taille d’une fée – c’était un exutoire créatif pour quelqu’un qui avait rêvé d’écrire un livre pour enfants.

Pour Eliana, Sapphire a également contribué à combler un vide laissé par la pandémie – elle n’avait pas d’enseignant préscolaire en 2020, mais Sapphire lui a enseigné des leçons sur la vie.

L’un des plus mémorables: faire face au changement.

La famille d’Eliana était sur le point de déménager et les paroles de Sapphire aident à calmer les craintes d’Eliana.

«Parfois, nous devenons trop grands pour les maisons parce que nous avons trop d’amour et que nous avons besoin d’un endroit qui puisse tout contenir», une lettre a dit.

Le déménagement de décembre a également permis aux deux hommes de se rencontrer en personne.

Kenney a créé une histoire en guise de couverture: Sapphire bougeait aussi et les fées grandissaient temporairement lorsqu’elles déplaçaient leurs affaires. Elle a travaillé avec les parents d’Eliana pour chorégraphier la réunion et a été testée pour COVID-19 pour s’assurer qu’elle était sûre.

«La façon dont elle m’a regardé quand elle m’a vu pour la première fois restera avec moi pour toujours», a déclaré Kenney, qui a partagé l’histoire d’une fée et d’une petite fille sur Twitter en décembre pour égayer la vie des autres.

La réunion n’était pas un adieu. Les deux échangent encore des lettres.

Pour l’instant, Sapphire est toujours réel pour Eliana, mais ce ne sera pas toujours le cas. Peut-être qu’à l’avenir, Sapphire la fée deviendra Kelly la baby-sitter, se dit Kenney.

Et tout comme une lettre de Sapphire, il y a une leçon cachée ici à la vue de tous.

Pour certains à l’extérieur, le fantasme méticuleusement conçu de Kenney peut sembler une corvée. Pour Kenney, c’était un acte rédempteur et guérisseur qui a construit une amitié improbable.

« Je veux juste que les gens réalisent qu’il n’en faut pas beaucoup », a déclaré Kenny. Un acte de gentillesse peut sembler « naturel et facile », mais il a le potentiel de changer la vie de quelqu’un d’autre. «

Et, a-t-elle ajouté, «Elle a fait autant pour moi que moi pour elle».

Contribution: Kim Strong, York (Pennsylvanie) Daily Record