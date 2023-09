Une fillette de trois ans subit de graves blessures au visage lors d’une attaque de chien dans le Merseyside devant un pub alors que les flics arrêtent un homme

Une fillette de trois ans a été grièvement blessée au visage lors d’une attaque de chien devant un pub et la police a arrêté un homme.

Les flics se sont précipités sur les lieux au pub Market Tavern dans le Merseyside cet après-midi après que des appels ont été passés signalant que l’enfant avait été mutilé par la bête.

Une fillette de 3 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital après une attaque de chien d’horreur Crédit : Google

La jeune fille a été transportée d’urgence à l’hôpital pour enfants Alder Hey peu après 15 heures aujourd’hui, a indiqué la police.

Les agents ont confirmé qu’ils avaient saisi la bête et qu’ils l’examineraient.

Un détective a déclaré qu’il serait ensuite « détruit sans cruauté ».

L’inspecteur en chef du Merseyside, Jim Wilde, a déclaré : « Il s’agit d’une horrible attaque qui a obligé une jeune fille à être hospitalisée pour des blessures importantes au visage.

« Je tiens à rassurer les gens sur le fait qu’elle reçoit actuellement les meilleurs soins et traitements possibles pour ses blessures à Alder Hey, et nous espérons qu’elle se rétablira rapidement.

« Nous avons saisi le chien sur place, qui sera désormais détruit sans cruauté, et de nombreux efforts sont actuellement en cours pour établir exactement ce qui s’est passé.

« Je souhaite appeler toute personne se trouvant dans la région au moment de l’incident et susceptible de détenir des informations susceptibles de nous aider dans notre enquête à se manifester le plus rapidement possible. »

Il a poursuivi : « Vous pouvez même vivre localement et disposer d’une vidéosurveillance, ou être passé dans un véhicule et avoir capturé des images d’une caméra de tableau de bord – si c’est le cas, nous voulons avoir de vos nouvelles.

« Cette affaire met en évidence dans les termes les plus frappants les dangers potentiels des chiens, et j’invite toute personne ayant des informations sur des chiens dangereux dans leur région à nous contacter afin que nous puissions prendre des mesures proactives. »

Le personnel du Market Tavern – le cordon extérieur qui a depuis été levé – s’est dit « dévasté » par cette nouvelle.

Un porte-parole du pub a déclaré au Mirror que l’attaque s’était produite à l’extérieur et qu’ils travaillaient désormais avec des détectives.

Le porte-parole a déclaré : « Nous avons une vidéosurveillance qui couvre la zone et nous travaillons avec la police. Nous demandons à tous les propriétaires de chiens d’agir de manière responsable dans les espaces publics, en particulier autour des enfants. Nos pensées vont à la petite fille en ce moment, nous espérons qu’elle ça va, tout notre personnel est vraiment dévasté [sic] quant à ce qui s’est passé à l’extérieur.