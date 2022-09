Une fillette de trois ans essaie d’embrasser une autruche pendant un safari

Une vidéo de la rencontre d’un enfant de 3 ans avec une autruche au Tennessee Safari Park à Alamo aux États-Unis est devenue virale. Le clip montre la petite excitée essayant de serrer l’autruche dans ses bras tout en la nourrissant par la fenêtre de sa voiture. Avec la tête et le cou de l’autruche près d’elle, la petite tend le récipient de nourriture à sa mère avant d’enrouler ses bras autour du grand oiseau. On peut également la voir presser son visage contre l’autruche, qui est toute concentrée sur la nourriture. L’autruche échappe à la prise de la fille et continue de manger la nourriture.

La vidéo a été partagée sur Twitter par NowThisNews avec une légende qui disait : « Emma, ​​3 ans, s’est rapprochée d’une autruche au Tennessee Safari Park à Alamo, TN. “Nous avons tous peur des autruches, mais pas elle”, a déclaré la mère d’Emma, ​​Tabatha Lynn Collins, via Storyful. «Elle n’arrêtait pas de dire qu’elle voulait embrasser le gros oiseau, et elle l’a fait. Nous étions tous stupéfaits.’ ».

Le clip a accumulé plus de cinquante mille vues ainsi que des centaines de réactions d’utilisateurs de médias sociaux. Les internautes ont appelé les parents pour leur comportement irresponsable et ont souligné à quel point la fille était dure avec la créature sauvage.

Beaucoup ont appelé cela un miracle que l’enfant n’ait pas été blessé car ces créatures voraces peuvent mordre : « L’enfant a de la chance d’avoir survécu et c’est presque un miracle, indemne.

“En réalité, l’Autruche a été la victime ici. Il a été attiré avec des collations juste pour se faire étouffer par un câlin », a lu une autre réponse à la vidéo.

D’autres utilisateurs ont exhorté les visiteurs de la faune avec des enfants à apprendre aux plus petits à ne pas s’agripper aux animaux et à respecter leur espace.

Alors que le site officiel du Tennessee Safari Park mentionne que les autruches et les émeus ne sont pas agressifs et qu’ils ne “se battent” pas avec leur bouche, les visiteurs ont été avertis que les animaux pouvaient mordre.

