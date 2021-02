Une fillette de six ans née avec un avant-bras manquant se fait dire qu’elle a un membre «  bionique  »

C’est le moment où une fillette de six ans fond en larmes de joie en apprenant elle obtient un bras bionique après le financement participatif de 10000 £.

Eloise Clark, de Lincoln, a été submergée par l’émotion lorsque sa mère Charlotte, 27 ans, a confirmé qu’ils avaient collecté l’argent nécessaire en seulement huit jours.

Des images réconfortantes filmées par Charlotte montrent Eloise, dont le bras gauche se termine juste en dessous de son coude en raison d’une maladie congénitale, étreignant sa mère alors que les larmes coulent sur son visage, avant de dire « merci ».

Pendant le clip, Charlotte demande à sa fille: ‘HDe combien d’argent avons-nous besoin? Nous avons donc besoin de 10 000 £, n’est-ce pas? réo tu sais ce que nous avons? Tu as ton bras bébé!

Eloise Clark, 6 ans, de Lincoln, découvre qu’elle a levé les 10000 £ nécessaires pour son nouveau bras bionique

La jeune fille, qui a une maladie congénitale appelée syndrome de la bande amniotique, rayonne sur sa mère alors que les larmes commencent à couler sur son visage

L’écolière donne à sa mère un énorme sourire avant de se diriger vers elle pour un câlin et de réapparaître à l’écran avec des larmes coulant sur son visage.

La mère d’Eloïse poursuit en disant à sa fille: «C’était huit jours. Nous l’avons fait en huit jours. Es-tu heureux? Que dites-vous à tout le monde?

La fillette de six ans sourit à sa mère avant de dire: «Merci».

Charlotte a déclaré qu’elle avait créé une page de financement participatif ce mois-ci dans le but de collecter 10000 £ pour le bras prothétique à la pointe de la technologie.

Elle a dit que l’état de sa fille, appelé syndrome de la bande amniotique, avait affecté sa confiance au fil des ans et la laissait parfois se sentir exclue des autres enfants.

La mère de deux enfants a déclaré: « Eloïse voulait un bras bionique depuis des années, alors être enfin ici est incroyable et assez surréaliste.

«Nous ne pouvons tout simplement pas croire à quel point les gens ont été généreux et à quelle vitesse nous avons atteint l’objectif, c’est écrasant.

« Cela fera une si grande différence dans la vie d’Eloïse, elle sera capable de faire tellement de choses qu’elle ne peut pas faire maintenant. »

Elle a ajouté: « Le bras d’Eloïse a toujours affecté sa confiance.

«Je lui dis tout le temps qu’elle est belle et que rien ne va pas mais elle veut avoir deux mains et c’est son choix.

Charlotte a déclaré qu’Eloise était ravie du soutien qu’elle a reçu et qu’elle prend l’expérience surréaliste dans sa foulée.

Charlotte, la mère de l’écolière (photographiée avec Eloise), a déclaré qu’elle avait créé une page de financement participatif plus tôt ce mois-ci

La jeune fille sourit de joie alors que sa mère lui dit qu’elle a collecté suffisamment d’argent

Elle a poursuivi: «Ce matin, elle m’a dit:« J’ai 10000 £, combien en avez-vous? »« Je ne pouvais pas y croire mais je ne pouvais pas m’empêcher de rire, c’est une fille tellement effrontée.

Le syndrome de la bande amniotique, l’état d’Eloïse, peut survenir lorsque la couche interne du placenta est endommagée pendant la grossesse.

Des brins de tissu peuvent alors s’emmêler autour du fœtus en développement, restreignant le flux sanguin, affectant ainsi la croissance de certaines parties du corps.

Cela peut provoquer des déformations congénitales telles que des membres raccourcis, comme dans le cas d’Eloise.

Charlotte a déclaré: « Depuis la naissance d’Eloise, elle a eu de nombreux rendez-vous et tests à l’hôpital, mais rien ne l’a jamais mise en phase. Chaque jour, elle m’étonne de plus en plus.

Eloise (photographiée comme un bébé) est née avec une maladie appelée syndrome de la bande amniotique qui peut causer des malformations congénitales

Le bras de l’écolière sera créé par la société Open Bionics basée à Bristol à l’aide d’une imprimante 3D à la pointe de la technologie

«Eloise a toujours trouvé des moyens d’accomplir des tâches. Par exemple, lorsqu’elle était bébé, elle utilisait ses pieds pour jouer avec ses jouets. Elle a trouvé des moyens de couper son dîner avec un couteau et une fourchette. La liste est interminable.

Charlotte a déclaré que la décision d’acquérir le bras bionique, qui sera installé à la fin de cette année, appartenait à Eloïse et qu’une fois qu’il sera installé, elle pourra en faire plus que jamais.

L’argent sera dépensé pour une prothèse fabriquée par la société Open Bionics basée à Bristol.

L’entreprise utilise une imprimante 3D de pointe pour construire des bras prothétiques qui offrent aux amputés une mobilité jamais expérimentée auparavant.

Charlotte a déclaré que les frais standard étaient de 10000 £, mais s’ils collectent plus, ils utiliseront l’argent pour des dépenses supplémentaires telles que les voyages.

La mère de deux enfants aimerait également créer un organisme de bienfaisance pour soutenir d’autres personnes dans des situations similaires à l’avenir.

Vous pouvez faire un don ici: https://uk.gofundme.com/f/eloises-bionic-arm