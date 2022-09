Une fillette de quatre ans sauve héroïquement la vie de sa mère après avoir subi une crise d’épilepsie ; Voici comment

Un garçon de quatre ans est devenu un héros pour sa mère après avoir composé le numéro d’urgence et sauvé la vie de sa mère. Résident du nord de la Tasmanie, Wendy Cocker, a récemment appris à son fils, Monty, comment composer le numéro d’urgence.

Le lendemain, Wendy, une infirmière autorisée, s’est sentie mal à l’aise et quelques instants plus tard, elle a eu une crise. “Je ne me sentais pas très bien et j’ai d’abord essayé de contacter mon mari et comme je l’ai fait, j’ai fait une crise”, a déclaré Wendy à ABC.

Monty, qui avait appris à composer le numéro il y a à peine un jour, était rapide sur ses pieds et a appelé le triple-0. “Après cela, en quelques minutes, Monty a fait un triple-0 et c’est à peu près tout ce dont je me souviens. Et puis je suis revenue à moi et tout se passait, l’ambulance était là », a déclaré Wendy. Lors de l’appel que Monty a passé, il a dit aux opérateurs: “Maman est tombée.”

L’idée d’apprendre à Monty comment composer le numéro d’urgence est venue à Wendy après qu’elle se soit rendue à la station d’ambulance de l’école où elle avait été nommée. “Je suis rentrée à la maison et j’ai pensé: ‘Je dois vraiment apprendre à Monty comment faire ça'”, a déclaré Wendy. Wendy pensait qu’après avoir eu des crises, Monty devrait savoir comment agir en cas d’urgence.

Et donc, Wendy s’est assise avec son fils et lui a tout raconté sur l’utilisation du téléphone pour composer le triple-0 et signaler l’urgence. Elle a appris à Monty à composer le numéro d’urgence à partir de téléphones verrouillés et déverrouillés.

Appréciant son fils, Wendy a déclaré: «C’est mon petit héros; il a certainement sauvé la situation. Il est super spécial. C’est un petit garçon très intelligent.” Wendy a ajouté et parlé du moment où la grand-mère de Monty a visité leur résidence après l’incident. «Sa grand-mère est venue et elle a dit: ‘Où est le super-héros?’ et il a dit: “Oh, je ne suis pas un super-héros, je ne suis qu’un héros”.

Monty a reçu un certificat d’appréciation de l’équipe paramédicale pour les efforts héroïques d’un garçon de quatre ans. L’équipe paramédicale a déclaré que le garçon avait extrêmement bien géré la situation stressante.

