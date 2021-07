Une fillette de quatre ans en Floride alerte son père à propos d’un incendie dans la cuisine et évite un accident majeur

La réponse rapide d’une fillette de 4 ans a permis d’éviter un incendie potentiellement massif en alertant à temps son père d’un incendie dans la cuisine. Amelia Jermyn de Floride jouait dans la cuisine lorsqu’elle a remarqué le feu pour la première fois. L’appel rapproché avec un incendie majeur a été filmé et partagé sur Instagram par le père d’Amelia, Daniel Jermyn. La première des deux vidéos personnelles postées par Daniel montre Amelia vêtue d’un tutu jouant et dansant dans la cuisine alors qu’une chanson du film d’animation Frozen joue en arrière-plan. La petite fille remarque soudain le feu et est vue s’en approcher pour regarder de plus près tandis que ses chiens de compagnie entrent également dans le cadre. Elle reste là quelques secondes et on l’entend marmonner « penser penser » avant de se précipiter vers son père pour l’alerter.

Dans la légende partagée avec les vidéos, Daniel a tagué Idina Menzel, la chanteuse qui a exprimé le personnage principal Elsa dans Frozen.

Parlant de l’incident à News4jax, Daniel dit qu’il se brossait les dents quand Amelia est venue en courant vers lui. La petite fille lui dit qu’il a quelque chose à voir et Daniel se dirige vers la cuisine.

Au début, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait mais remarqua que la friteuse à air qui était en feu était toujours allumée. Incapable de trouver l’extincteur dans la cuisine, Daniel ramasse la friteuse à air brûlante et se précipite pour la jeter dans la piscine à l’extérieur.

Daniels raconte que la friteuse à air a été utilisée pour faire des pépites de poulet près d’une demi-heure avant l’incendie. Alors qu’il n’y avait rien qui cuisait pour le moment, l’appareil était toujours branché.

À part quelques brûlures à la jambe de Daniel, tout le monde dans la maison, y compris les chiens de compagnie, s’en est sorti indemne. Réagissant aux vidéos publiées par Daniel, les internautes ont salué la réponse rapide d’Amelia et l’ont qualifiée de héros.

