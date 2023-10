Une fillette de neuf ans disparue lors d’un séjour de camping à New York a été retrouvée saine et sauve

Une fillette de neuf ans qui a disparu lors d’un séjour de camping familial dans le nord de l’État de New York a été retrouvée saine et sauve lundi après deux jours de recherches, ont indiqué les autorités.

Charlotte Sena a été retrouvée « en bonne santé » et « un suspect est en garde à vue » en lien avec sa disparition samedi soir, a indiqué la police de l’Etat de New York dans un communiqué.

Les autorités n’ont pas immédiatement divulgué plus de détails.

Des centaines d’agents chargés de l’application des lois, de gardes forestiers et d’autres personnes ont fouillé une partie du nord de l’État de New York après la disparition de la jeune fille alors qu’elle roulait à vélo dans le parc d’État de Moreau Lake, à environ 60 km au nord d’Albany, selon la police d’État.

La police avait déclaré qu’elle craignait qu’elle ait été enlevée.

La famille de la jeune fille avait demandé au public de l’aider à retrouver Charlotte, notamment en fournissant des informations à la police d’État.

« Nous voulons juste qu’elle revienne saine et sauve, comme n’importe quel parent le ferait », a déclaré la famille dans un communiqué. « Aucun pourboire n’est trop petit, veuillez appeler si vous savez quelque chose. »

Environ 400 personnes ont participé aux recherches lundi, contre plus de 100 la veille, a indiqué la police d’État. Les chercheurs comprenaient la police nationale et locale, des gardes forestiers, des pompiers volontaires locaux et certains groupes privés de recherche et de sauvetage, ont indiqué des responsables. Les autorités ont également demandé l’aide du FBI.

Kathy Hochul, la gouverneure de l’État, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle était « extrêmement reconnaissante envers @nyspolice, la police de @NYStateParks et tous nos partenaires qui ont travaillé sans relâche pour localiser Charlotte et s’assurer qu’elle puisse rentrer chez elle en toute sécurité auprès de sa famille. »

La recherche s’est étendue sur 46 miles linéaires (74 km linéaires) lundi, avec une grande partie de la zone fortement boisée.

Les soldats ont installé plusieurs points de contrôle sur les routes rurales sinueuses autour du parc. Ils ont arrêté les conducteurs et leur ont demandé s’ils connaissaient la famille, s’ils avaient vu la photo de la jeune fille ou s’ils disposaient d’autres informations susceptibles de faciliter les recherches. Ils ont également demandé à certains conducteurs d’ouvrir leur coffre.

Le parc est resté fermé en raison des recherches et les autorités ont demandé aux membres du public qui espéraient aider de rester à l’écart et de laisser les recherches à des professionnels. Les autorités fédérales ont également émis une restriction temporaire des vols au-dessus du parc pour la sécurité des opérations aériennes des forces de l’ordre.

Charlotte, une élève de quatrième année de Greenfield, à proximité, faisait du vélo autour d’une boucle de camping dans le parc bucolique avec d’autres enfants lorsqu’elle a décidé de faire le tour seule une fois de plus. Ses parents ont été alarmés lorsqu’elle n’est pas revenue après 15 minutes, a déclaré Hochul lors d’un point de presse dimanche.

La mère de la jeune fille a appelé le 911 après que son vélo ait été retrouvé vers 18h45 samedi.