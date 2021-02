Une fillette de cinq ans utilise l’argent de la fée des dents pour créer des sacs cadeaux pour les sans-abri

Lorsque vous remettez un cadeau en argent à un enfant, vous pouvez vous attendre à ce qu’il le dépense entièrement en bonbons et jouets. Mais les enfants peuvent vous surprendre par leur empathie, comme cette fillette anglaise de cinq ans qui a utilisé tout son argent de «fée des dents» pour aider ceux qui en ont besoin. Amaya Thompson, une résidente de Stevenage, Hertfordshire, a reçu 50 £ (5000 INR) de la fée des dents après avoir perdu deux dents chez le dentiste le mois dernier.

Au lieu de se précipiter vers le magasin de jouets ou le glacier le plus proche, la fille dépensé cet argent sur la création de sacs cadeaux pour les sans-abri. Son intention était simple: les faire sourire. Sa mère, Samantha Field, 34 ans, a été agréablement surprise de la générosité de sa fille. Elle a fait 20 sacs d’amour contenant des articles de toilette et de la nourriture ainsi qu’une lettre sincère et un dessin d’Amaya.

Alors que les gens laissent généralement quelques dollars aux enfants en cadeau de la fée des dents, étant enfant unique et petit-enfant, Amaya a rassemblé cette belle somme. La tradition de la fée des dents est suivie dans la plupart des pays occidentaux où les enfants sont racontés des histoires sur un être magique prenant leur dent en échange d’argent. C’est un bon moyen de faire en sorte qu’un enfant ne pleure pas de perdre ses dents de lait.

L’enfant généreuse est encore jeune, alors elle a dépensé environ 10 £ (1000 INR) pour acheter quelques jouets. Le reste, un montant de 40 £ a été dépensé pour créer les sacs. Elle a eu l’idée en voyant d’autres personnes qui offraient souvent de l’argent aux sans-abri dans la rue.

Ils ont acheté des sacs en papier et les ont remplis de trucs de tous les jours. Un déodorant, une brosse à dents, un shampooing sec, des lingettes et un désinfectant pour les mains, et un petit aliment. De plus, Amaya a écrit des lettres expliquant pourquoi elle a gardé les dix livres pour elle-même et pourquoi elle a utilisé les 40 livres restants pour cela.

Voici quelques lignes de la lettre: «J’ai perdu deux de mes dents et j’ai eu beaucoup de chance que la fée des dents vienne me donner de l’argent… Je ne savais pas sur quoi dépenser tout l’argent parce que je suis une fille très chanceuse et ayez beaucoup d’amour et de jouets… «