Une fillette de 9 ans soupçonnée d’avoir été enlevée à New York a « disparu dans les airs », selon sa tante

La tante d’une fillette new-yorkaise de 9 ans qui aurait été enlevée samedi a déclaré que sa nièce « avait disparu dans les airs » en quelques minutes.

Jene Sena, qui a parlé à NBC News lundi, a déclaré que Charlotte Sena n’était pas seule longtemps lorsqu’elle a disparu. L’enfant a disparu alors qu’elle faisait du vélo samedi au parc d’État de Moreau Lake, dans le comté de Saratoga.

Charlotte Sena. Avec l’aimable autorisation de Jené Sena

« Elle a presque disparu dans les airs. Je veux dire, il s’est écoulé des minutes, des minutes entre le moment où elle a été vue pour la dernière fois et le moment où elle n’était plus là », a déclaré Sena.

Charlotte campait avec sa famille et a été vue pour la dernière fois vers 18h15 samedi, a indiqué la police de l’État de New York. L’enfant faisait du vélo autour d’une boucle dans un parc avec des amis de la famille et a déclaré qu’elle voulait faire une boucle supplémentaire par elle-même, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, lors d’une conférence de presse.

Ses parents et d’autres campeurs ont lancé des recherches lorsqu’elle n’est pas revenue au bout de 15 minutes. Le vélo de la jeune fille a été retrouvé sur la boucle, ont indiqué les autorités.

Un L’alerte Amber a été activée peu après 9h30 dimanche, « pour un enlèvement d’enfant » survenu vers 18h45 samedi, a indiqué la police d’État.

Le parc d’État se trouve à environ 50 miles au nord d’Albany.

Les autorités pensent que Charlotte, qui mesure environ 4 pieds 6 pouces et pèse 90 livres, est « en danger imminent de blessures graves et/ou de mort », indique l’alerte Amber.

Depuis, des recherches à grande échelle ont été organisées, impliquant des chiens, des bateaux, des équipes de sauvetage sous-marins et des drones, ainsi que des dizaines de membres du personnel et des forces de l’ordre, ont indiqué les autorités.

La tante de Charlotte a décrit la fille comme une enfant « excentrique » et « douce » qui explore souvent dehors ou cherche des insectes.

Sena a également dit à sa nièce de rester forte.

« Tiens bon, ma fille, tu es dure. Vous êtes un dur à cuire et je sais que, où que vous soyez, vous vous en sortez », a-t-elle déclaré. « Je ne doute pas qu’elle trouverait un moyen de s’échapper si elle était détenue. Je ne doute pas qu’elle trouverait un moyen d’appeler à l’aide. »

Sena a supplié tous les ravisseurs de libérer sa nièce.

«S’il vous plaît, laissez-la rentrer à la maison », a-t-elle dit. « Laissez-la rentrer à la maison parce que c’est déchirant, c’est déchirant. »