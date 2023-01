Une fillette de 8 ans censée hériter d’une entreprise de diamants d’un milliard de rands a renoncé à sa fortune pour devenir religieuse

Des nonnes de la communauté Jain assistent au festival Sparsh Mahotsav en cours à Ahmedabad le 16 janvier 2023. (Sam Panthaky/AFP via Getty Images)

Une fillette de 8 ans censée hériter d’une entreprise d’un milliard de rands a abandonné sa fortune pour devenir religieuse.

Devanshi Sanghvi a été initié à la vie de moine sous la foi jaïn lors d’une cérémonie extravagante.

Une page Instagram, gérée au moins en partie par sa famille, documente son initiation en plus de 100 photos.

Une héritière de diamants de 8 ans en Inde a abandonné sa fortune cette semaine pour devenir nonne sous la foi jaïn.

Devanshi Sanghvi devait hériter de Sanghvi and Sons, l’entreprise de bijoux de sa famille dans la ville de Surat, jusqu’à ce qu’elle renonce officiellement au confort du monde et prenne son nouveau rôle sous son ordre religieux mercredi, L’Agence France-Presse l’a signalé pour la première fois.

Sa l’entreprise familiale vaut environ 1 milliard de randsselon l’ICRA, une agence de crédit en Inde.

Sanghvi a été initié à la vie de moine au cours d’une cérémonie extravagante de cinq jours, documentée par une solide campagne sur un compte Instagram avec 9 400 abonnés.

Plus de 100 photos sur le compte montrent la jeune fille, vêtue de vêtements et de bijoux élégants, posant ou participant à divers rituels avec ses parents et sa sœur cette semaine.

Avant la cérémonie, la page Instagram a commencé à promouvoir la perspective de l’initiation de Sanghvi dès septembre, tout en publiant des messages vantant les vertus religieuses et les personnalités respectées du jaïnisme.

“Aujourd’hui, Devanshi a choisi de vivre une vie sur la voie du développement spirituel”, lit-on dans un article qui semble avoir été écrit par ses parents. “Nous savons que c’est difficile, mais nous sommes conscients que la vie de Diksha apportera bien plus de bonheur que nous ne pourrons jamais en fournir.”

Les derniers messages de la page de mercredi montrent Sanghvi après sa transformation, souriant dans un habit de coton blanc qui lui couvre la tête alors qu’elle est entourée d’autres nonnes et d’adeptes jaïns.

La page Instagram n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Sa famille est également membre de la foi jaïn, a rapporté l’AFP.

Le jaïnisme est l’une des plus anciennes religions du monde et est né en Inde il y a au moins 2 500 ans, par le Pew Research Center. La minorité religieuse met l’accent sur l’importance de la non-violence, de la méditation et du rejet des plaisirs mondains et du végétarisme, avec environ 5 à 6 millions d’adeptes en Inde.

Sanghvi est l’une des plus jeunes personnes à avoir été intronisée dans le monachisme jaïn et à avoir renoncé aux biens matériels, selon l’AFP. Certaines familles jaïns encourageraient leurs enfants à devenir des nonnes ou des moines pour élever le statut social de leur famille, a rapporté le média.

Une fois initiées, les religieuses cessent de s’adresser à leurs proches comme des membres de la famille, s’arrachent les cheveux, ne se douchent jamais, marchent toujours pieds nus et ne mangent que ce qu’elles reçoivent en aumône, Priyanka Pathak de la BBC a précédemment rapporté.

Bipin Doshi, qui enseigne la philosophie jaïn à l’Université de Mumbai, a déclaré à la BBC qu’une fois qu’une personne devient une nonne jaïn, “votre niveau de spiritualité, votre statut social, votre statut religieux devient si élevé que même l’homme le plus riche viendra vous saluer”.

Sanghvi and Sons n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.