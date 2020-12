Avez-vous déjà entendu parler d’une fillette de sept ans capable de soulever 80 kg? La merveilleuse fille canadienne de sept ans, Rory van Ulft, originaire d’Ottowa, a été surnommée «la plus forte de sept ans» au monde pour son incroyable entraînement de poids. Enfin, elle a été couronnée championne nationale américaine d’haltérophilie des moins de 11 ans et des moins de 13 ans dans la catégorie de poids 30 kg, ce qui en fait également la plus jeune championne nationale américaine de la jeunesse de l’histoire. Incapable de concourir au Canada car le pays n’a pas de championnat national pour les jeunes pour un haltérophile, elle participe donc aux États-Unis.

La petite Rory a commencé à s’entraîner pour l’haltérophilie il y a environ deux ans après son cinquième anniversaire et a déclaré qu’elle « éclaircit son esprit et le fait ». Le soulevé de terre est généralement associé aux gymnastes adultes, mais la fille extra-ordinaire peut soulever 80 kg, nettoyer et secouer 42 kg, attraper 32 kg et peut également s’accroupir à 61 kg à un âge impressionnant de 7 ans.

Actuellement, étudiant en troisième année et fréquentant l’école à plein temps, son père, Cavan, a précisé que le passe-temps, bien qu’inhabituel, est sans danger pour sa fille. «Sa sécurité est la priorité absolue de tous. Elle progresse dans son entraînement pour les deux sports avec soin et méthode.

Cavan a également expliqué que Rory est intelligente et qu’elle est capable de se concentrer et d’interpréter la direction, ce qui, selon lui, est l’une des principales raisons qui la rendent coachable à un si jeune âge. Cavan dit qu’il croit, sur la base de son total Sinclair, que Rory est la petite fille de sept ans la plus forte du monde, rapports Courrier quotidien.

Tout en discutant avec le portail de la sécurité de sa fille en soulevant des poids lourds, Cavan a déclaré qu’elle avait des entraîneurs compétents en haltérophilie et en gymnastique et qu’elle avait également un médecin de famille et un pédiatre en médecine du sport pour s’occuper d’elle.

Rory s’entraîne plus de neuf heures par semaine, consacrant quatre heures à l’haltérophilie, elle dit qu’elle se considère comme une gymnaste.

S’adressant au portail, Rory a déclaré qu’elle aimait devenir plus forte et que cela lui permettait de faire plus et de s’améliorer dans tout ce qu’elle essayait. «Je ne pense pas à ce qui est arrivé avant, ni à ce qui va suivre. Je ne pense à rien. Je viens de clarifier mon esprit et de le faire », a déclaré Rory.

Tout en offrant ses conseils à d’autres filles aspirant à l’haltérophilie, Rory a déclaré: « Ne pensez jamais au poids. Pense juste à ta forme.

Parlant d’autres enfants à l’école, Rory a révélé qu’elle n’est pas choisie par d’autres enfants, car elle est bien connue et aimée des autres.