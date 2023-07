Une fillette de 6 mois parmi 4 membres de sa famille tuée et incendiée à Jodhpur

Dans un crime d’une brutalité obsédante, quatre membres d’une famille, dont une petite fille de six mois, ont été assassinés la nuit dernière et leurs corps incendiés dans la cour de leur maison dans un village d’Osian, au Rajasthan, à environ 50 km de Ville de Jodhpur.

Ce crime choquant a déclenché une attaque virulente de l’opposition BJP contre le gouvernement Ashok Gehlot quelques mois avant les élections à l’Assemblée. Le BJP a également souligné que le crime avait eu lieu à Jodhpur, le district de résidence du ministre en chef.

Selon la police, l’incident s’est produit la nuit dernière dans le village de Chaurai. Les riverains ont vu de la fumée sortir du domicile de Punaram (55 ans) et ont appelé les flics. En entrant dans la maison familiale, ils ont trouvé les corps calcinés de Punaram, de sa femme Bhanwri (50 ans) et de sa belle-fille Dhapu dans la cour. À côté du corps de Dhapu se trouvait une masse noire terrifiante – les restes de sa fille de six mois.

La police a déclaré que les tueurs semblent avoir assassiné les quatre en leur tranchant la gorge, puis ont tiré les corps dans la cour et les ont incendiés. Les meurtres pourraient être le résultat d’une inimitié personnelle, a déclaré la police, ajoutant qu’ils sondaient tous les angles de leur enquête.

Une équipe médico-légale campe sur les lieux du crime et les principales autorités du district, dont le collecteur Himanshu Gupta et le chef de la police rurale de Jodhpur, Dharmendra Singh, surveillent la situation dans la région.

Le BJP a déchiré le gouvernement d’Ashok Gehlot à propos de l’incident de Jodhpur. L’unité d’État du BJP a soulevé des questions sur la situation de la loi et de l’ordre dans l’État. « Si c’est l’état de droit et d’ordre dans le district d’origine du ministre en chef, quelle sera la condition ailleurs? » a demandé le BJP d’État dans un tweet.

La police de Jodhpur a été critiquée par la députée locale du Congrès Divya Maderna. Répondant aux questions sur le choc du village de Chaurai, le législateur a déclaré : « Que puis-je dire ? Je suis une femme et je ne suis pas en sécurité, vous pouvez donc comprendre la situation. J’ai encore les moyens de me protéger, mais qu’en est-il des femmes ? dont nous sommes la voix à l’Assemblée.

Le ministre de la Justice de l’Union, Arjun Ram Meghwal, un député de Bikaner au Rajasthan, a allégué que pas moins de 17 viols et sept meurtres sont signalés quotidiennement au Rajasthan depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement du Congrès.

M. Meghwal a déclaré que la responsabilité de la situation de l’ordre public au Rajasthan incombe entièrement à M. Gehlot. « Il n’arrête pas de dire que les législateurs ont sauvé mon gouvernement. Alors les députés sont maintenant devenus tout-puissants, ce qu’ils veulent arrive », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Union faisait référence à la rébellion de 2020 dirigée par Sachin Pilot qui a failli faire tomber le gouvernement Ashok Gehlot.

L’attaque virulente du BJP contre M. Gehlot intervient des mois avant les élections à l’Assemblée du Rajasthan, pour lesquelles le Congrès tente de présenter un front uni.