Une fillette de 6 ans nommée Alexa est forcée de changer de nom après avoir été victime d’intimidation à l’école

L’assistant IA développé par Amazon, Alexa, est l’un des appareils les plus populaires sur le marché de la technologie. Le surnom semble résonner dans la plupart des maisons ces jours-ci. D’une part, la technologie a rendu plusieurs choses plus faciles pour les gens, d’autre part, elle a rendu la tâche difficile pour certains. Ce sont des personnes qui partagent le nom avec l’assistant IA.

Le cas le plus récent concerne une enfant de six ans nommée Alexa qui a été victime d’intimidation aiguë de la part de ses camarades de classe. Une élève de maternelle originaire de Gottingen, en Allemagne, recevait régulièrement des moqueries cruelles de ses camarades de classe qui lui commandaient diverses actions similaires à la façon dont on commanderait Alexa, l’appareil. Les parents de la fille ont mentionné qu’une fois, un parfait inconnu, en entendant le nom de leur enfant, a dit à la fille : « Alexa, danse pour moi », comme le rapporte le New York Post.

Les parents, voyant le calvaire que traversait leur enfant, décidèrent de changer officiellement son nom. Ils ont d’abord enregistré leur demande auprès des autorités municipales qui l’ont rejetée. Le couple saisit alors le tribunal administratif. Les fonctionnaires du tribunal ont déclaré que la jeune fille était « émotionnellement chargée ». “Le nom n’est pas seulement susceptible de former un jeu de mots, mais invite plutôt à émettre des ordres insultants et dégradants”, a déclaré le tribunal.

Ce cas est l’un des multiples cas qui ont été mis au jour depuis que le géant du e-commerce a lancé les appareils Echo dot en 2014. La commande “Alexa” réveille l’appareil puis adhère aux instructions qui lui sont données par l’utilisateur.

Ces rapports, dont beaucoup ont émergé du Royaume-Uni, ont non seulement atteint le monde mais aussi Amazon, qui, dans un communiqué officiel, s’est dit “attristé” après avoir entendu les récits d’enfants portant le nom d’Alexa. La société a déclaré qu’elle avait des mots alternatifs prêts pour réveiller l’appareil et envisageait de changer la commande.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici