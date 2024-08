Kiera Massenburg et sa fille Zoey sont décédées des suites de leurs blessures subies lors d’une fusillade le dimanche 11 août.

Une mère et sa fille sont mortes après avoir été tuées par le père de l’enfant lors d’un meurtre-suicide en Caroline du Nord le 11 août.

DaQuan Marcato Jones, 32 ans, a tiré sur la mère de son enfant, Kiera Massenburg, 27 ans, et sur la fille, Zoey Jones, 6 ans, lors d’une fusillade qui a également blessé deux autres personnes. Rapports de WRAL.

Réseau national de la communication (RNCC) Jones a quitté les lieux de la fusillade, qui a eu lieu à Sharpsburg, en Caroline du Nord, avec la jeune fille et Massenburg dans la voiture. Il a déposé Zoey dans une maison du comté de Nash avec des blessures mettant sa vie en danger et elle a été emmenée à l’hôpital, où elle est décédée le lendemain soir, rapporte WRAL.

Le média rapporte qu’une des victimes blessées était dans un état critique tandis que l’autre a été libérée de l’hôpital.

Selon un communiqué de presse publié par le bureau du shérif du comté de Nash (NCSO) le Facebookles autorités sont arrivées à une maison sur Jamie Rd. à Battleboro, en Caroline du Nord, où elles ont trouvé le véhicule de Jones dans l’allée.

Alors que les autorités s’approchaient du véhicule, elles ont trouvé une femme, identifiée plus tard comme étant Massenburg, morte sur le siège arrière de la voiture.

« Alors que les unités s’approchaient de la résidence, elles ont entendu un coup de feu provenant de l’intérieur de la résidence. À ce moment-là, les unités ont encerclé la résidence. Un homme est alors sorti par la porte latérale de la résidence et nous a informés que le suspect s’était tiré une balle », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Les autorités ont ensuite retrouvé Jones mort d’une blessure par balle qu’il s’était infligée dans une chambre de la maison dont il était propriétaire.

Selon les dossiers de la prison obtenus par WNCN, Jones avait été libéré du centre de détention du comté d’Edgecombe le 10 août. Il purgeait une peine après avoir été accusé d’agression ayant causé des blessures corporelles graves après un incident survenu en juillet 2024 au cours duquel il aurait frappé Massenburg au visage, lui cassant les dents et lui fracturant le nez.

Les autorités ont déclaré que le couple entretenait une relation amoureuse.

« Kiera était une mère dévouée, une amie chérie et un pilier de force pour tous ceux qui la connaissaient », a déclaré un Campagne GoFundMe Le groupe a créé une association pour aider la famille de Massenberg et Zoey à payer leurs funérailles. « Son enfant, Zoey, était une âme brillante et innocente qui apportait de la joie et de l’amour dans la vie de tous ceux qu’elle rencontrait. Le lien qu’ils partageaient était indestructible et leur perte laisse un vide irremplaçable dans le cœur de ceux qui les aimaient. »

Si vous êtes victime de violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou rendez-vous sur lahotline.org. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. La hotline est disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 170 langues.

