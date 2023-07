Une fillette de 5 ans se noie au parc aquatique Tinley Park – Shaw Local

Une fillette de 5 ans s’est noyée vendredi dans un parc aquatique de Tinley Park.

Le service d’incendie de Tinley Park a déclaré samedi dans un communiqué de presse qu’il avait répondu vendredi à 15 h 53 au parc aquatique White Water Canyon, 8221 W. 171st St., Tinley Park dans le comté de Cook après avoir reçu un appel d ‘«arrêt cardiaque complet». ”

« À leur arrivée, les premiers intervenants ont trouvé des sauveteurs du district de Tinley Park-Park effectuant des soins de base, y compris la RCR et le DEA, sur une fillette de 5 ans qui ne répondait plus après avoir été tirée de la piscine », a déclaré le service d’incendie de Tinley Park. « On ne sait pas pour l’instant combien de temps la fille est restée sous l’eau avant que les sauveteurs ne la sortent de la piscine. »

Le service de police de Tinley Park et les EMS ont également participé à cet appel, a déclaré le service d’incendie de Tinley Park.

Dans une déclaration préparée, le district de Tinley Park-Park a déclaré que ses sauveteurs avaient lancé un sauvetage aquatique vendredi après-midi. À leur arrivée, les autorités d’urgence ont fourni une aide d’urgence supplémentaire, a déclaré le Tinley Park-Park District.

« On ne sait pas pour l’instant combien de temps la fille est restée sous l’eau avant que les sauveteurs ne la sortent de la piscine. » — Service d’incendie de Tinley Park

« Aucune autre information n’est publiée pour le moment par respect pour la famille », a déclaré le Tinley Park-Park District. « Nos pensées vont à la famille et aux proches de la personne. »

Le service d’incendie de Tinley Park a déclaré que la jeune fille avait été transportée à l’hôpital Sliver Cross de New Lenox, où elle avait été déclarée morte.

Aucune autre information n’est disponible pour le moment, a déclaré le service d’incendie de Tinley Park.