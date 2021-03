Le Dr Peter Richardson, responsable de la récupération des océans à la Marine Conservation Society, a déclaré à la Courrier quotidien que l’animal est « loin de chez lui, mais il semble être un jeune morse en forme et gras qui pourrait être capable de revenir à la maison. » Les individus de l’espèce de morse vivent normalement dans les régions du pôle Nord, du nord de la Russie et du Groenland. Cependant, la population la plus proche de morses disparus se trouve dans les eaux du Groenland et du Svalbard.

Le rapport cite également le biologiste marin Kevin Flannery, qui pense que le morse pourrait s’être endormi sur un iceberg avant d’être dérivé vers la côte irlandaise. Alors que le groupe irlandais des baleines et des dauphins (IWDG) a déclaré que «les observations de morses sont extrêmement rares» et que ce n’était que la troisième observation de la créature, la précédente a été officiellement enregistrée en Irlande en 1999. Ils estiment que le morse pourrait être un jeune adulte, mais il n’est pas possible de déterminer le sexe car les mâles et les femelles ont des défenses.

