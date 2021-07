Une fillette de 4 ans se balançant d’un balcon miraculeusement sauvée par un passant qui l’attrape alors qu’elle tombe

Une FILLE qui se balançait à un balcon a été miraculeusement sauvée par un passant qui l’a rattrapée alors qu’elle tombait.

L’enfant de quatre ans a plongé de 11,5 pieds et ses jambes ont heurté le trottoir, mais grâce à un bon samaritain, elle ne s’est pas blessée au torse.

4 L’homme a rapidement couru pour sauver la fille à Nam Dinh, au Vietnam Crédit : Flash info

4 Le bon samaritain a tenu la fille alors qu’elle tombait de l’appartement du premier étage Crédit : Flash info

L’incident dans la ville de Nam Dinh, dans le nord du Vietnam, a été filmé sur CCTV.

Dans les images, on peut voir la fille accrochée au balcon du premier étage alors que plusieurs motards passent sur la route en contrebas.

Certaines personnes ne remarquent apparemment pas la fille, tandis que d’autres semblent comprendre ce qui se passe, mais ne s’arrêtent pas.

Finalement, un cycliste qui passe aperçoit la fille et descend de son vélo pour l’aider.

L’homme se tient sous la fille juste à temps avant qu’elle ne perde son emprise.

Alors qu’elle tombe, il la sauve et empêche qu’une tragédie potentielle ne se produise.

Le propriétaire du magasin en face de la maison, nommé Tran Huu Trong, a également repéré le danger et s’est rendu sur les lieux.

Il a ensuite déclaré aux journalistes qu’il avait demandé le numéro de téléphone de l’homme afin que les parents de la fille puissent le remercier plus tard.

4 Les jambes de la fille ont heurté le trottoir, mais elle ne s’est pas blessée au torse Crédit : Flash info

Cependant, l’homme a seulement répondu: « Je n’utilise pas de téléphone. »

Il a ensuite quitté les lieux après s’être assuré que M. Trong pouvait s’occuper de la fille jusqu’à ce que sa mère rentre à la maison environ une demi-heure plus tard.

Le bon samaritain a ensuite été identifié comme étant un résident local Luong Thanh Ha.

La famille de la jeune fille a rendu visite à l’homme le lendemain matin pour le remercier de ses actions.

M. Ha a dit plus tard humblement: « Mes actions n’étaient pas importantes, et je ne veux pas que les autres me considèrent comme un héros. »

Le bon samaritain a également révélé qu’il avait demandé à d’autres personnes dans les environs d’aller chercher une échelle – mais qu’il a dû attraper la fille elle-même car elle a perdu son emprise avant qu’on puisse en amener une.

Selon certaines informations, la jeune fille s’était réveillée ce matin-là et s’était énervée lorsqu’elle a réalisé que ses parents n’étaient pas à la maison, alors elle a essayé de quitter la maison par le balcon.

Elle a été transportée à l’hôpital plus tard dans la journée, où elle a été soignée pour des blessures mineures.