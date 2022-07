Une fillette de 4 ans meurt dans une grève russe à Vinnytsia

Que ce soit par insensibilité dans le ciblage ou simplement par une conception malveillante, la terreur s’est abattue du ciel sur les centres commerciaux, les immeubles d’habitation, les écoles et les installations médicales, tuant des dizaines de civils.

Certains analystes militaires ont déclaré que la Russie, à court d’armes de précision, tirait au hasard sur des cibles situées dans des zones densément peuplées, sans se soucier des morts et des destructions collatérales. D’autres, comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens, affirment que les frappes font partie d’une campagne « terroriste » visant à briser la volonté de résistance du pays. La frappe de missiles sur Vinnytsia a tué 23 personnes, dont Liza et deux autres enfants, et en a blessé 140 autres.

“La Russie poursuit sa politique d’intimidation et de terrorisme”, a écrit le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, dans un message en ligne après s’être entretenu avec Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international, au sujet de la frappe à Vinnytsia et des bombardements de missiles et d’artillerie. de Mykolaïv au sud et de Chasiv Yar à l’est. “C’est pourquoi il devrait être reconnu comme un État terroriste au niveau international.”

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il avait dirigé sa grève à Vinnytsia contre le club des officiers militaires, où des membres des forces armées ukrainiennes rencontraient des “représentants de fournisseurs d’armement étrangers”. Le récit du ministère, qui n’a pas pu être vérifié, conclut en notant que l’attaque a entraîné « l’élimination des participants à la conférence ».