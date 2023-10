Une fillette de 3 ans retrouvée noyée dans un bain au domicile familial par ses parents au cœur brisé, selon une enquête

Une JEUNE fille a été retrouvée noyée dans le bain par ses parents au cœur brisé, selon une enquête.

Iris-Mae Aubrey a été découverte inconsciente dans la baignoire partiellement remplie de son domicile à Gwent en Pays de Galles.

Iris-Mae Aubrey s’est noyée dans le bain à la maison Crédit : WNS

Les ambulanciers se sont battus pour sauver la petite fille de trois ans, mais elle a été tragiquement déclarée morte peu après l’accident. horreur le 29 septembre.

Une enquête sur la mort d’Iris-Mae a été ajournée dans l’attente d’une enquête.

Le tribunal du coroner de Gwent a prévu une nouvelle audience en mai suivant année.

Les hommages ont afflué pour le jeune après la tragédie.

Une page GoFundMe créée pour aider la famille d’Iris-Mae a atteint plus de 10 000 £.

Ayesha Powell, qui a créé la page au nom de la famille de la jeune fille, a déclaré : « Le 26 septembre 2023, Ryan et Chelsea a été confronté à la situation la plus horrible et la plus difficile à laquelle un parent puisse être confronté lorsque sa précieuse fille de 3 ans est décédée.

« Iris-Mae était une petite fille belle, intelligente et drôle qui va beaucoup manquer à tous ceux qui l’ont connue. Les parents d’Iris-Mae, le petit frère Oliver, dont elle était aussi la meilleure grande sœur, et le reste de sa famille, ont tous vu leur vie changée pour toujours.

« En tant qu’amis de Ryan et Chelsea, nous aimerions essayer de récolter autant argent dans la mesure du possible, pour les soutenir dans cette période incroyablement difficile.

« Tous les dons serviront à donner à Iris-Mae les adieux qu’elle mérite et à soulager ses parents de tout stress financier, leur laissant le temps de pleurer leur fille bien-aimée. »

