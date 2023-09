Une fillette de 3 ans décède dans une urgence médicale alors que la police enquête sur une tragédie « inexpliquée »

UN ENFANT ENFANT est décédé suite à une urgence médicale alors que les flics enquêtaient sur sa mort « inexpliquée ».

Le horreur s’est déroulé dans une maison d’Abertillery au Pays de Galles mardi soir.

La jeune fille est décédée des suites d’une urgence médicale à Abertillery

La police de Gwent a déclaré que la fillette de trois ans n’avait malheureusement pas pu être sauvée et avait été déclarée morte sur les lieux.

La police enquête actuellement sur la mort du jeune, qui est considérée comme inexpliquée mais non suspecte.

Le service d’ambulance gallois a confirmé qu’ils avaient été appelés à la maison de Montague Street juste avant 21 heures mardi.

Un porte-parole a ajouté : « Nous avons envoyé un ambulancier paramédical de l’unité d’intervention de grande acuité de Cymru, une ambulance d’urgence et un responsable opérationnel de service sur les lieux où nous avons été soutenus par des collègues du service de récupération et de transfert médical d’urgence ».

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online. Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires réelles, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.