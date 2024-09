Une fillette de 3 ans décède après avoir été retrouvée dans une voiture surchauffée dans le sud de la Californie, et sa mère est arrêtée

LOS ANGELES — Une fillette de 3 ans est décédée après avoir été retrouvée inconsciente dans une voiture chaude avec sa mère dans le sud de la Californie lors d’une canicule La journée sera marquée par des températures à trois chiffres, a indiqué la police lundi.

La petite fille a été retrouvée vendredi et a été déclarée morte. La cause préliminaire du décès est due à des complications liées à un coup de chaleur, en attendant le rapport d’autopsie officiel, a indiqué la police d’Anaheim. Sa mère a été arrêtée par la police, qui a déclaré avoir trouvé plusieurs bouteilles d’alcool vides dans le véhicule. On a découvert plus tard qu’elle avait un taux d’alcoolémie près de quatre fois supérieur à la limite légale de conduite, ont indiqué les procureurs.

Les procureurs ont inculpé Sandra Hernandez-Cazares, 42 ans, d’homicide involontaire et de maltraitance d’enfant ayant causé de graves lésions corporelles. Elle risque une peine maximale de 12 ans de prison pour les deux chefs d’accusation.

Le bureau du défenseur public du comté d’Orange n’a pas pu être contacté pour commenter.

Vendredi, les membres de la famille ont commencé à chercher Hernandez-Cazares après que le personnel a déclaré que personne ne s’était présenté pour récupérer son fils de 5 ans à l’école primaire, ont indiqué les procureurs. Les proches ont trouvé la mère et la fille à l’intérieur d’une Ford Expedition verrouillée garée devant leur appartement d’Anaheim.

La police et les pompiers ont répondu à un appel vers 16h20 vendredi et ont découvert qu’un membre de la famille avait brisé la vitre de la voiture pour sortir la fille. La température extérieure était de 40 degrés Celsius, a indiqué la police.

Selon les procureurs, les médecins pensent que la jeune fille était morte depuis plusieurs heures avant d’être découverte.

Le département du shérif du comté d’Orange a identifié l’enfant comme étant Ily Ruiz. Sa cousine, Nancy Salamanca, a lancé une campagne GoFundMe pour le père de la fille, Juan Ruiz, afin de couvrir les frais funéraires.

« Il est brisé, vous savez, Ily était sa princesse, sa fille, il aime ses enfants, c’est pour ça qu’il vit », a déclaré Salamanca à KABC-TV.

Hernandez-Cazares et Juan Ruiz ont perdu leurs fils de 5 et 9 ans en 2012 après qu’un conducteur ivre a renversé leur tente dans un camping du Dakota du Sud pendant des vacances en famille, et ils ont fait pression sur la législature pour obtenir des sanctions plus sévères pour conduite en état d’ivresse, ont déclaré les procureurs.

La température corporelle d’un enfant augmente trois à cinq fois plus vite que celle d’un adulte, et l’insolation commence lorsque sa température atteint environ 104 degrés, selon la National Highway Traffic Safety Administration. L’année dernière, l’agence a enregistré 29 décès d’enfants dus à un coup de chaleur dans un véhicule.