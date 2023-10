Une fillette de 2 ans devient la troisième personne au Cambodge à mourir de la grippe aviaire cette année

Une fillette de 2 ans est la deuxième personne à mourir de la grippe aviaire au Cambodge cette semaine, et la troisième cette année, a annoncé le ministère de la Santé du pays.

Des analyses de laboratoire ont confirmé que la jeune fille, qui vivait dans la province de Prey Veng (sud-est), est décédée lundi de la grippe aviaire H5N1, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère a annoncé dimanche qu’un homme de 50 ans était également décédé de la grippe aviaire dans la province voisine de Svay Rieng. En février, une fillette de 11 ans est devenue la première victime de la grippe aviaire dans le pays depuis 2014. Son père s’est également révélé infecté, mais il a survécu.

Selon un décompte mondial de l’Organisation mondiale de la santé de l’ONU, de janvier 2003 à juillet 2023, 878 cas d’infection humaine par la grippe aviaire H5N1 ont été signalés dans 23 pays, dont 458 mortels. Le Cambodge a enregistré 58 cas humains infectés par la grippe aviaire depuis 2003.

« Depuis 2003, ce virus s’est propagé dans les populations d’oiseaux d’Asie vers l’Europe et l’Afrique, et vers les Amériques en 2021, et est devenu endémique dans les populations de volailles de nombreux pays », indique l’OMS sur son site Internet. « Les épidémies ont entraîné des millions d’infections chez les volailles, plusieurs centaines de cas humains et de nombreux décès humains. Des cas humains ont été signalés principalement dans des pays d’Asie, mais également dans des pays d’Afrique, des Amériques et d’Europe. »

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré le mois dernier que les épidémies de grippe aviaire étaient en augmentation à l’échelle mondiale, avec plus de 21 000 épidémies à travers le monde entre 2013 et 2022. La grippe aviaire n’infecte que rarement les humains.

Les scientifiques craignent que l’augmentation des cas de H5N1, en particulier chez les animaux ayant des contacts fréquents avec les humains, ne conduise à une version mutée de la maladie qui pourrait se propager facilement entre les humains, déclenchant ainsi une autre pandémie.

Chhuon Srey Mao, la mère de la jeune fille décédée, âgée de 22 ans, a déclaré par téléphone à l’Associated Press depuis le village de Chhmar Lort que sa fille était tombée malade le 1er octobre avec des symptômes de toux, de température élevée et de vomissements. La jeune fille a été soignée par un médecin local pendant cinq jours, mais a été envoyée le 5 octobre à Phnom Penh, la capitale, pour des soins avancés lorsque son état s’est aggravé. Elle est décédée à l’hôpital pour enfants.

La mère a déclaré que depuis fin septembre, plusieurs poulets de son village, dont au moins quatre des siens, étaient morts. Elle a ajouté qu’elle avait jeté les poulets morts, sans les faire cuire pour se nourrir. Les gens ont attrapé le virus à la fois par des volailles domestiques et par des oiseaux sauvages tels que les canards.

« Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ma fille aurait contracté la grippe aviaire parce qu’elle n’a jamais touché ni mangé les poulets morts », a déclaré Chhuon Srey Mao, « Mais je présume qu’elle a peut-être été infectée par le virus lorsqu’elle jouait dans la cour, car elle c’était habituellement le cas, là où se trouvaient les poulets.

Elle a déclaré que les cinq membres survivants de sa famille étaient en bonne santé, mais qu’elle était inquiète pour eux. Les responsables de la santé se sont rendus dans son village pour déployer un spray anti-virus chez elle et chez d’autres personnes, et ont conseillé à tous les villageois de se signaler s’ils tombent malades.