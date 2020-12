Une enquête a été ouverte après la mort d’une jeune fille de 18 ans alors qu’elle était détenue à la prison pour femmes HMP Styal dans le Cheshire.

Annelise Sanderson, qui a été retrouvée morte mardi, a été décrite comme la « plus gentille des filles » par des amis.

La police a été appelée à la prison de Wilmslow, au sud de Manchester, à 6 h 40, à la suite de la «mort subite» de l’adolescent, qui n’est pas considérée comme suspecte.

Une enquête sur sa mort a été ouverte par le médiateur des prisons et de la probation.

Ses amis ont maintenant rendu hommage à la jeune femme «drôle, attentionnée et gentille».

« Elle n’était pas n’importe qui, elle était notre amie et était vraiment aimée de tous ceux qui l’ont rencontrée », ont-ils déclaré. Annelise a éclairé n’importe quelle pièce dans laquelle elle est entrée en signant ou en riant.

« Elle a touché le cœur de tous ceux qui la connaissaient et était la plus drôle, la plus attentionnée et la plus gentille des filles.

« Elle avait une façon de vous faire rire même lorsque vous ne le vouliez pas, c’était grâce à son sens de l’humour pétillant. »

Ses amis au cœur brisé l’ont décrite comme «talentueuse au-delà de toute croyance» et ont dit qu’elle aimait chanter et danser.

«Nous n’avons jamais pensé que nous aurions jamais à écrire cela sur notre fille et nos cœurs sont brisés», ont-ils poursuivi.

« Elle vivra pour toujours et pas un jour ne passera où elle ne se souviendra pas.

«Vole très haut mais reste toujours proche. Nous vous manquons et vous aimons tellement.

Mme Sanderson est la cinquième détenue à mourir au HMP Styal au cours des trois dernières années.

En mars de l’année dernière, Christine Macdonald, 56 ans, a été retrouvée effondrée dans sa cellule alors qu’elle purgeait une condamnation au HMP Styal. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital de Wythenshawe mais est décédée plus tard.

Susan Knowles, 48 ​​ans, a été retrouvée morte à la prison deux mois plus tard.

Nicola Birchall, 41 ans, est décédée alors qu’elle était détenue à la prison en février 2018, tandis que quatre mois plus tard, Imogen Mellor, est décédée.

Un porte-parole du service pénitentiaire a déclaré: « Annelise Sanderson, prisonnière du HMP Styal, est décédée en détention le 22 décembre et nos condoléances vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.

« L’Ombudsman des prisons et de la probation a été informé. »

La police du Cheshire a déclaré dans un communiqué: « Des policiers ont été appelés vers 6 h 40 le mardi 22 décembre à la suite de la mort soudaine d’une femme de 18 ans à la prison HM Styal de Wilmslow.

«La mort n’est pas considérée comme suspecte. Un dossier sera préparé pour le coroner.

Le HMP Styal fait actuellement l’objet d’une enquête suite au décès d’un bébé à la prison en juin.

Il est entendu que ni la femme ni le personnel ne savaient qu’elle était enceinte jusqu’à ce qu’elle accouche aux toilettes le 18 juin.

Quatre mois plus tard, en octobre, la prison a été fermée à la suite d’une épidémie de Covid-19.

Les détenus qui ont été testés positifs pour le virus ont été invités à rester dans leurs cellules ou maisons de prison, car Public Health England travaillait avec les chefs de prison pour gérer l’épidémie.

En conséquence, toutes les visites ont été suspendues.

Le ministère de la Justice n’a pas dit combien de détenus et de membres du personnel avaient été testés positifs pour le virus et a refusé de dire si des détenus étaient ou non suffisamment malades pour nécessiter un traitement hospitalier.

Les détenus ont été autorisés à rester en contact avec leur famille grâce à des appels vidéo et téléphoniques sécurisés et ont été autorisés à sortir des cellules et à faire de l’exercice lorsque cela était possible.

HMP Styal, un ancien orphelinat, a été ouvert pour la première fois en tant que prison pour femmes en 1962 pour servir les détenues de Strangeways, à Manchester.

C’est la seule prison pour femmes de la région avec une capacité de 486 détenus.