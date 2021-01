Les médias sociaux et la plate-forme de courtes vidéos TikTok sont poursuivis par une jeune fille de 12 ans de Londres, concernant l’utilisation de ses données personnelles. Dans ce qui est considéré comme une victoire majeure au tout début du procès, un tribunal de Londres a accordé à la fille l’anonymat afin qu’elle puisse poursuivre TikTok en justice. Anne Longfield, la commissaire aux enfants pour l’Angleterre, portera l’affaire devant les tribunaux au nom de la jeune fille. Les règles de protection des données de l’Union européenne sont très strictes en ce qui concerne la manière dont les applications, les sites Web et les plates-formes peuvent collecter, stocker et utiliser les données de tout utilisateur.

TikTok, qui appartient à la société de technologie chinoise ByteDance, a déjà fait l’objet d’un examen minutieux dans de nombreux pays pour de nombreuses raisons, y compris la propriété chinoise. C’est en juin de l’année dernière que l’UE avait annoncé qu’elle enquêterait sur le traitement et les pratiques de TikTok. Bloomberg rapporte que l’enfant pense que ses droits à la vie privée et ceux des autres ont été enfreints par TikTok et ses politiques et souhaite un recours. «La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok, et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour protéger tous les utilisateurs, et nos jeunes utilisateurs en particulier», déclare TikTok dans un communiqué, rapporté par Bloomberg. On pense que la société considère ses implications.