Une fillette de 11 ans aux réflexes rapides échappe à un enlèvement en Floride, un délinquant sexuel arrêté

Un homme a été placé en garde à vue quelques heures après avoir tenté d’enlever une fille de 11 ans à un arrêt de bus dans le comté d’Escambia en Floride. La fillette de 11 ans a combattu l’agresseur sexuel de 30 ans brandissant un couteau le matin du 18 mai à un arrêt de bus. Les images de surveillance ont montré le suspect jaillissant d’une camionnette blanche, portant ce que la police a dit être un couteau, pour attraper l’enfant qui ne le savait absolument pas et jouait avec un jouet « visqueux bleu » dans une médiane herbeuse. Avec des réflexes de premier ordre, en moins de 10 secondes, la fillette de 11 ans a combattu et attaqué la tentative du coupable de l’enlever. La vidéo a en outre montré que le ravisseur a couru vers sa camionnette et s’est enfui. Et la jeune fille a pu rejoindre sa famille en toute sécurité.

Huit heures après que l’incident de West Pensacola a été filmé, les shérifs du comté d’Escambia ont arrêté le ravisseur potentiel. La zone a été inondée de toute la main-d’œuvre du département, 50 députés, des shérifs ont retrouvé le coupable. L’information a été partagée par les shérifs lors d’une conférence de presse dans la nuit du 18 mai.

« Elle s’est battue et elle s’est battue et elle s’est battue jusqu’à ce qu’elle soit finalement en mesure de se libérer de son futur ravisseur », a déclaré l’un des shérifs lors de la conférence de presse. Appréciant sa bravoure, les agents ont informé que la jeune fille s’était échappée avec quelques égratignures et un traumatisme mineur.

Pour tromper les shérifs, le ravisseur avait peint sa camionnette pour la déguiser, mais il avait toujours la «bave bleue» sur ses vêtements qui restait coincée quand il essayait de saisir l’enfant.

Le coupable avait un passé criminel «étendu» qui comprend des accusations d’abus sexuels sur des enfants et il fera maintenant face à des accusations de tentative d’enlèvement, de voies de fait graves avec un couteau et de simples coups et blessures.

Les agents n’ont pas révélé son nom car cela pourrait compromettre d’autres enquêtes connexes. En l’appelant «un animal», l’officier a déclaré: «Il ne sera plus jamais libre de recommencer.»

