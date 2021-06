Une fillette cachemirienne de 6 ans se plaint auprès du Premier ministre indien dans une vidéo virale

Alors que la deuxième vague de la pandémie plafonne lentement, la plupart des écoliers indiens ont réalisé qu’ils devaient continuer à fréquenter l’école en ligne via Zoom et Google Meet, pour la deuxième année consécutive. Au fur et à mesure que les cours deviennent virtuels, les étudiants ont trouvé l’apprentissage très différent de ce qu’était l’apprentissage en personne, et certains trouvent encore plus les devoirs assignés dans ces cours en ligne. Une vidéo d’une fillette cachemirienne de 6 ans qui devient virale en est un exemple. Une vidéo d’une jeune fille cachemirienne se plaignant auprès du Premier ministre Narendra Modi du fardeau des devoirs et des cours pour les écoliers est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, qui a été vue plus de 440 000 fois, l’étudiante se présente comme une fillette de six ans. Elle parle du fardeau des cours et des devoirs pour un élève de son âge, et le compare à celui des élèves de dernière année. Elle dit au PM de donner plus de devoirs aux élèves de la classe « 7-10 » et non à elle. devoirs et ne lui laisse pas de temps du tout.

Après que la vidéo de la fille soit devenue virale, le lieutenant-gouverneur J&K (LG) Manoj Sinha l’a également remarqué. Il a répondu au tweet en disant : « Plainte très adorable. Ont demandé au département de l’éducation scolaire de proposer une politique dans les 48 heures pour alléger le fardeau des devoirs des écoliers. L’innocence de l’enfance est un don de Dieu et leurs journées doivent être animées, pleines de joie et de félicité. »

Plainte très adorable. Ont demandé au département de l’éducation scolaire de proposer une politique dans les 48 heures pour alléger le fardeau des devoirs des écoliers. L’innocence de l’enfance est un don de Dieu et leurs journées doivent être animées, pleines de joie et de félicité. https://t.co/8H6rWEGlDa– Bureau de LG J&K (@OfficeOfLGJandK) 31 mai 2021

À l’heure actuelle, la plupart des écoles indiennes continuent de suivre des cours en ligne, les examens du conseil ayant un avenir incertain car les établissements d’enseignement restent fermés.

