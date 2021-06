Les enfants ont une imagination fascinante et lorsqu’ils sont nourris d’histoires de l’histoire, cela ne fait que les aider à grandir. Ce n’était donc pas une surprise lorsque la fille de cinq ans du couple britannique Edmund Kingsley et Anna Morrissey a demandé à ses parents d’obtenir un gâteau d’anniversaire représentant l’exécution de l’ancienne reine d’Angleterre, Anne Boleyn.

Selon un rapport de BuzzFeed News, Morrissey est un metteur en scène de théâtre et de mouvement avec une formation en histoire. Elle partage souvent les détails de la famille royale, qui occupait autrefois le palais de Hampton Court, avec sa fille. La décapitation de Boleyn en 1536 a certainement laissé une impression durable sur le tout-petit qui a fait cette demande spéciale pour son anniversaire.

Parler à Buzzfeed, Kingsley – qui est également artiste de théâtre – a déclaré qu’il avait emmené ses filles à Hampton Court pendant les vacances d’hiver et leur avait raconté l’histoire associée à l’endroit. Il croit que c’est là que la graine de la curiosité a été semée. Kingsley a également déclaré que sa fille venait juste de se plonger dans l’histoire du roi Henri VIII qui a cette impression d’être un grand, gros et horrible roi avec six femmes.

Kingsley a partagé la photo du gâteau demandé sur son profil Twitter le 30 mai. Le gâteau montrait la version miniature et comestible de l’exécution de Boleyn, la deuxième épouse du roi Henri VIII pour laquelle il s’est séparé de l’Église catholique afin de se marier. L’événement historique dramatique qui a été transformé en fondant a également montré la fille de Boleyn, la jeune Elizabeth I qui est devenue reine d’Angleterre et d’Irlande en 1558. Boleyn a été exécutée après avoir été accusée d’adultère, d’inceste et de trahison.

Le tweet de Kingsley a reçu plus de 22,2 000 likes depuis qu’il a été partagé et a inspiré plusieurs followers et passionnés d’histoire. De nombreux utilisateurs ont félicité les parents d’avoir enseigné à leurs enfants des leçons d’histoire intéressantes dès leur plus jeune âge.

Demain, nous aurons un enfant de six ans, et comme tant de filles de son âge, elle a insisté pour un gâteau représentant la future reine Elizabeth I assistant à l’exécution d’Anne Boleyn par Henri VIII pic.twitter.com/4HC5khHjur– Edmund Kingsley (@KingsleyEdmund) 29 mai 2021

Vous venez de me donner une idée pour le thème de mon prochain anniversaire lmao— Miss Jackson (@TheEvilSibling) 30 mai 2021

L’enfant le plus cool de tous les temps ! — Jennifer Konstant (@pulpstress) 5 juin 2021

Beaucoup ont reçu l’idée de leur prochain gâteau d’anniversaire et recherchaient déjà des boulangers capables de concevoir un tel gâteau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici