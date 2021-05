Une fille utilise de la bave bleue pour marquer un kidnappeur potentiel, dit une mère de Floride

PENSACOLA, Floride – La mère d’une fille de 11 ans qui a repoussé un kidnappeur potentiel à son arrêt de bus cette semaine dit que la jeune fille avait la présence d’esprit de marquer l’homme avec la bave bleue maison fraîchement teinte qu’elle était jouer avec à l’époque.

Amber Bonal, la mère d’Alyssa Bonal, 11 ans, victime de la tentative d’enlèvement, a déclaré que sa fille lui avait dit qu’elle jouait avec le slime en attendant son bus mardi matin lorsqu’elle a vu l’homme courir vers elle.

Le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, a déclaré que lorsque les forces de l’ordre ont trouvé le suspect après l’incident, l’homme avait un colorant bleu sur les bras.

La fille a dit à sa mère après l’incident: « Quelqu’un a essayé de me kidnapper. Il m’a attrapé par la gorge et il avait un couteau. »

« Elle a dit qu’elle était capable de donner un coup de pied et qu’elle l’a fait trébucher et s’est libérée », a déclaré Amber Bonal au News Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, dans une interview exclusive mercredi matin, un peu plus de 24 heures après l’attaque. «Elle a dit: ‘Maman, j’ai dû laisser une sorte de preuve derrière, comme sur Law & Order SVU.’ Nous avons probablement regardé tous les épisodes sur Hulu. C’est un cookie intelligent, pense-t-elle sur ses orteils. Elle a ce slime partout. «

Le colorant bleu de la boue faisait partie des preuves qui ont conduit la police à Jared Paul Stanga, 30 ans, qui a été arrêté et inculpé mardi soir dans l’affaire de tentative d’enlèvement. Le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, a déclaré que Stanga avait une Dodge Journey blanche chez lui comme celle vue sur la vidéo de surveillance utilisée lors de l’attaque et que le véhicule avait une plaque d’immatriculation assortie. Simmons a déclaré que Stanga avait essayé de peindre le pare-chocs avant chromé avec de la peinture noire au moment où les députés sont venus frapper à sa porte.

Stanga a été placé en garde à vue sans incident mardi soir et inculpé de tentative d’enlèvement, de voies de fait graves et de coups et blessures. Il a fait sa première comparution devant le tribunal mercredi, lorsqu’un juge a fixé sa caution à plus de 1,5 million de dollars.

Au tribunal mercredi, l’avocat de la défense de Stanga, Robert Dees, a jeté le doute sur le fait que son client soit le bon suspect, affirmant que la jeune fille n’était pas en mesure de le sélectionner définitivement dans une série de photos et qu’elle l’avait initialement décrit comme hispanique alors que Stanga était de race blanche.

La famille Bonal, quant à elle, est toujours sous le choc de la tentative d’enlèvement. Alyssa va bien, a déclaré sa mère, même si elle ne pense pas avoir pleinement compris à quel point elle a failli être emmenée.

«Si elle avait été enlevée…» dit Bonal, se couvrant les yeux alors qu’elle commençait à pleurer, sa voix s’éloignant. «Si elle avait été prise, j’aurais pu la perdre pour toujours.

Une journée d’école normale s’est transformée en cauchemar

Le mardi a commencé comme une journée d’école normale pour la famille Bonal.

Bonal, 30 ans, a sa propre entreprise de nettoyage, même si elle n’a pas été en mesure de trouver du travail depuis environ un an en raison de la pandémie. Elle vit dans une caravane endommagée par l’ouragan Sally avec Alyssa, ainsi que son fils adolescent, Christopher, sa fille de 18 mois, Jazzlyn, et leur chien, Boo.

Alyssa a maîtrisé les difficultés financières récentes, aidant à l’épicerie et à la garde d’enfants lorsqu’elle n’était pas à l’école à West Pensacola Elementary, où elle a récemment fait le tableau d’honneur A / B.

« Elle est très intelligente. Elle adore l’école », a déclaré Bonal. «Elle est très timide et timide, mais une fois que l’enveloppe extérieure est partie, elle n’est plus qu’une boule d’énergie. Elle est très drôle, courageuse, différente. C’est la gamine qui porte les différents types de vêtements. rentre à la maison et m’en a parlé, et pendant un certain temps, elle a eu du mal à se faire des amis à cause de son caractère unique. Mais maintenant, elle a de bons amis, ils parlent entre filles au téléphone, c’est adorable. «

L’arrêt de bus d’Alyssa se trouvait au bout de l’allée où se trouvent la remorque de Bonal et quelques autres remorques. Mais en raison d’une pénurie de chauffeurs de bus, le district scolaire du comté d’Escambia a déplacé l’arrêt de bus d’Alyssa à environ 50 mètres de son allée au coin de Old Corry Field Road et de Perdido Street à peu près à la moitié de l’année scolaire.

Le 29 avril, deux semaines avant la tentative d’enlèvement, Bonal a déclaré qu’Alyssa était rentrée de l’école et lui avait dit qu’un homme étrange s’était approché d’elle et l’avait mise mal à l’aise.

« Elle m’a dit qu’un homme dans une voiture blanche s’était arrêté, lui avait parlé et lui avait dit » bonjour « ou » Hola « ou quelque chose comme ça », a-t-elle dit. « Il a commencé à sortir de la voiture, et c’est alors qu’elle s’est enfuie jusqu’à l’arrêt de bus suivant et est montée dans le bus. Elle est allée à l’école, a dit à son professeur et le professeur a dit au directeur. »

Depuis cet incident, Bonal marche avec Alyssa jusqu’à l’arrêt de bus et attend avec elle jusqu’à ce qu’elle monte dans son bus.

Mardi matin, Bonal prévoyait de marcher avec Alyssa jusqu’à l’arrêt, mais alors qu’ils sortaient, elle a réalisé que Jazzlyn, 18 mois, avait besoin d’un changement de couche.

« Nous étions en retard. Elle part généralement pour l’arrêt de bus à 6h50, et il était 6h52 », a déclaré Bonal. « Je lui ai dit d’aller de l’avant et je serais là-bas dans une minute, je commence à changer la couche du bébé. Je n’avais même pas fini de changer la couche avant qu’elle ne rentre à la maison. Ses cheveux étaient tout foirés, elle avait slime partout et je lui ai demandé ce qui se passait. Je pensais qu’elle avait peut-être été heurtée par une voiture, mais je n’aurais jamais pensé que quelqu’un aurait essayé de la prendre. «

Une conversation fortuite dimanche a peut-être sauvé la vie d’Alyssa

Alyssa venait de s’asseoir à la bouche d’incendie qui marque son arrêt de bus et commençait à verser du colorant bleu dans sa boue maison lorsque la Dodge Journey blanche passa une fois.

Moins de 60 secondes plus tard, le Journey est retourné au coin de l’arrêt de bus et s’est garé au panneau d’arrêt, comme le montre la vidéo de surveillance publiée par le bureau du shérif. C’est à ce moment-là qu’un homme peut être vu sur des images de surveillance sortant du côté conducteur de la voiture, courant à toute vitesse vers Alyssa et l’attrapant par le cou alors qu’elle tentait de s’enfuir.

Alyssa a donné des coups de pied, a agité et a combattu l’attaquant, et il a trébuché, les envoyant tous les deux au sol. L’homme a ensuite couru vers sa voiture et est parti, et Alyssa a couru vers sa maison.

Bonal a déclaré qu’elle avait eu une conversation avec sa fille il y a quelques jours à peine pour savoir quoi faire si quelqu’un tentait de l’emmener.

«Ironiquement, dimanche, la petite fille du voisin était chez nous, et je ne sais pas comment ni pourquoi elle a été évoquée, mais je leur disais que si quelqu’un essayait de vous enlever, vous donniez des coups de pied, criez et mordiez et hurle, « dit Bonal. «Je m’en fiche s’ils ont un couteau ou une arme à feu, tu t’enfuis et tu trouves la première porte ouverte, et elle a dit que c’était ce qui lui traversait la tête quand l’homme l’a attrapée.

La première porte ouverte à laquelle Alyssa est tombée était celle de sa voisine et bonne amie qui habite à quelques maisons plus loin d’elle et de sa mère. Alyssa a couru dans la maison de son voisin, et le voisin lui a dit de courir immédiatement chez sa mère pendant qu’il regardait.

Quand Alyssa était en sécurité à l’intérieur, le voisin a décollé dans sa voiture à la recherche du suspect, mais sa voiture est rapidement tombée en panne.

Pendant ce temps, Bonal a appelé la police et ils étaient sur les lieux dans les 20 minutes, a-t-elle dit. Dans les huit heures, le bureau du shérif a placé Stanga en garde à vue, et il a été officiellement inculpé et mis en prison vers 19h30 mardi.

Alyssa se remet toujours du traumatisme de l’incident de mardi, mais Bonal a déclaré qu’elle prévoyait d’inscrire sa fille à des services de conseil en traumatologie, de thérapie régulière et de cours de karaté.

Simmons, le shérif, a déclaré mardi qu’il encourageait les parents à apprendre à leurs enfants à « se battre comme un enfer » au cas où quelqu’un essaie de les prendre, un sentiment que Bonal a fait écho.

Bonal a déclaré que sa fille était son héros et qu’elle était fière de la façon dont elle avait réagi à la situation.

«Nous devons sensibiliser davantage à quelque chose comme ça, car cela aurait pu être vraiment mauvais», a-t-elle déclaré. «Elle aurait pu être partie pour toujours.

