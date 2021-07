Une fille tribale de 11 ans commence des cours gratuits pour les plus jeunes à Jharkhand

Les fermetures de coronavirus ont forcé les écoles à fermer et à commencer des cours en ligne pour les étudiants. Alors que la facilité d’accès à Internet rapide dans les zones urbaines a assuré le bon déroulement des cours, les enfants des zones rurales du pays continuent de souffrir du manque de connexions Internet appropriées. Une fille de 11 ans est en train de changer cela. La fille tribale de 11 ans de Jharkhand donne des cours gratuits à ses juniors pour s’assurer qu’ils n’oublient pas les leçons apprises dans leurs écoles avant le verrouillage.

Dipika Minz, qui est une élève de classe 7 dans une école privée du village de Chandapara à Khunti, a déclaré que lorsqu’elle a vu les enfants du village jouer pendant le verrouillage, elle s’est rendu compte que si elle-même avait commencé à oublier les leçons enseignées dans son école, alors ces les petits enfants auraient certainement oublié tout ce qu’ils ont appris. Pour contrer cela, avec l’intention de réviser tout ce qu’elle a appris plus tôt, Dipika a commencé à enseigner à deux de ses enfants du quartier dans sa cour.

Dipika a déclaré au New Indian Express : « Chaque fois que je voyais des enfants jouer autour de ma maison, je me demandais si j’oubliais ce que j’avais appris à l’école, alors les autres petits enfants devaient oublier leurs leçons car ils n’allaient presque pas à leur école depuis un an environ. Par conséquent, je leur ai posé des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre correctement. Ensuite, j’ai commencé à enseigner à deux élèves, l’un était en prépa et l’autre était en classe 2, à la cour au début juste pour réviser les choses que j’avais apprises plus tôt dans mon école. »

Lorsque les parents ont appris cela, ils ont commencé à envoyer leurs enfants aux cours de Dipika et bientôt, elle enseignait à plus de 20 élèves. Alors que le nombre d’élèves commençait à augmenter, l’amie de Dipika l’a rejointe et ils ont déplacé la classe sur une plate-forme construite autour d’un arbre par la Gram Sabha.

Après avoir vu les efforts de Dipika, une réunion a été convoquée par le Gram Sabha et il a été décidé de prendre des dispositions similaires pour les enfants des classes supérieures, y compris Dipika. Madhu Minz, une élève de classe 12 et Lily Sneha Lakra, qui poursuit ses études avec mention en anglais, se sont portées volontaires pour enseigner aux élèves.

Selon le secrétaire de Gram Sabha, Amit Kispotta, Madhu et Lily reçoivent du matériel d’étude et enseignent gratuitement aux étudiants selon leur convenance. D’autre part, Dipika enseigne aux enfants le matin dans une ancienne école et assiste plus tard aux cours dispensés par les bénévoles. Plus de 100 étudiants sont actuellement sous cet arrangement.

Bien qu’elle ait un penchant pour l’enseignement, Dipika souhaite devenir officier de l’IAS pour faire du bon travail pour le peuple. Son père, Alok Minz, a déclaré au New Indian Express : « Je suis vraiment fier de ma fille qui a apporté une lueur d’espoir aux parents pendant la période de crise où tout le monde est devenu désespéré. Étant une zone arriérée, les cours en ligne ne sont pas réalisables ici, mais grâce à l’initiative prise par Dipika, les enfants ont commencé à reprendre le processus d’apprentissage. »

