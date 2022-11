Une fille traverse la rivière en tyrolienne pour aller à l’école, la vidéo devient virale

Marcher sur la pointe des pieds le long de routes dangereuses à flanc de falaise, escalader des échelles de bambou cassées, traverser des cols gelés et même faire de la tyrolienne à travers des gorges sont quelques-unes des routes inhabituelles et dangereuses que de nombreux enfants empruntent même aujourd’hui pour se rendre à leur école tous les jours. Un incident similaire d’une fille tyrolienne à travers une rivière pour se rendre à l’école a bouleversé Internet.

Dans la vidéo, on voit une fille tenant un filet et pataugeant dans une rivière au débit rapide pour se rendre de l’autre côté afin qu’elle puisse atteindre son école. La jeune fille traverse le chemin dangereux sans aucune mesure de sécurité. La chroniqueuse Vala Afshar a partagé cette vidéo déchirante avec la légende suivante : « Nous sommes très chanceux de vivre dans un pays où l’accès à l’éducation est raisonnablement accessible à la plupart. Dans certaines parties du monde, des enfants risquent leur vie juste pour aller à l’école.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Nous sommes très chanceux de vivre dans un pays où l’accès à l’éducation est raisonnablement accessible à la plupart. Dans certaines parties du monde, des enfants risquent leur vie juste pour aller à l’école. pic.twitter.com/oBSvsnDWjd — Vala Afshar (@ValaAfshar) 1 novembre 2022

La vidéo a été partagée le 2 novembre et a reçu une tonne de messages. L’un des utilisateurs a écrit : « J’ai souvent remarqué à quel point, dans les pays les plus pauvres, les écoliers sont généralement d’une propreté impeccable et aussi bien habillés que leurs familles peuvent le faire. Cela montre l’importance (et le respect) qu’ils attachent à l’éducation ». Un autre utilisateur a mentionné: “C’est effrayant et très faux”. Partageant quelques idées, un troisième utilisateur a ajouté : « Certes, le gouvernement et la communauté locale peuvent se coordonner et construire un petit pont piétonnier. Ce mode de transport est plutôt précaire ». “Ne prenez jamais les choses pour acquises”, a écrit le quatrième utilisateur. Un autre est intervenu et a dit : « Ne serait-il pas préférable que la communauté trouve comment construire un pont au-dessus de l’eau ?

Jetez un œil à quelques commentaires supplémentaires ici.

Ouaip.. ne jamais prendre les choses pour acquises.. – srinivas (@ srinivas605) 1 novembre 2022

C’est effrayant et très mal — Amos Adie (@eraadie) 1 novembre 2022

Le gouvernement et la communauté locale peuvent sûrement se coordonner et construire un petit pont piétonnier. Ce mode de transport est plutôt précaire. – Dominic K.Obeng (@dom155rich1) 1 novembre 2022

C’est une réalité douloureuse dans la plupart des pays en développement à cause de la corruption facilitée par l’Occident et des pratiques de corruption, pour développer et stabiliser leurs propres économies – l’hippocratie à son meilleur ! — Mian (Zee) Chaudhry (Officiel) (@MianZeeChaudhry) 1 novembre 2022

L’emplacement de la vidéo reste flou. Le message a accumulé plus de 3,1 millions de vues à ce jour.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici