Une fille trans se voit refuser la cérémonie de remise des diplômes après la décision du code vestimentaire de l’école américaine

Une fille transgenre du Mississippi n’a pas participé à la cérémonie de remise des diplômes de son lycée samedi parce que les responsables de l’école lui ont dit de s’habiller comme un garçon et qu’un juge fédéral n’a pas bloqué la décision des responsables, a déclaré un avocat de la famille de la fille.

Linda Morris, avocate du Women’s Rights Project de l’American Civil Liberties Union, a déclaré que la décision rendue vendredi soir par le juge fédéral Taylor McNeel dans la ville de Gulfport, dans le Mississippi, « est aussi décevante qu’absurde ».

« Notre cliente est honteuse et humiliée pour des raisons explicitement discriminatoires, et sa famille se voit refuser une étape unique dans la vie de leur fille », a déclaré Morris. « Personne ne devrait être obligé de rater son diplôme en raison de son sexe. »

L’ACLU a confirmé que la jeune fille de 17 ans – répertoriée dans les documents judiciaires uniquement par ses initiales LB – sauterait la cérémonie du samedi pour le lycée Harrison Central à Gulfportà environ 160 miles (260 km) au sud de Jackson et 80 miles (129 km) à l’est de la Nouvelle-Orléans.

L’élève « a rempli les conditions pour recevoir un diplôme », selon l’avocat du district scolaire public local, Wynn Clark.

L’ACLU a poursuivi le district jeudi au nom de l’élève et de ses parents après que la directrice de Harrison Central Kelly Fuller et le surintendant du district scolaire Mitchell King aient dit à LB qu’elle devait suivre les règles vestimentaires des garçons. Les garçons diplômés doivent porter des chemises blanches et des pantalons noirs, et les filles doivent porter des robes blanches.

LB avait choisi une robe à porter avec sa casquette et sa robe. Le procès a déclaré que LB avait porté des robes aux cours et aux événements parascolaires tout au long du lycée, y compris à un bal de promo l’année dernière, et qu’elle ne devrait pas faire face à un traitement discriminatoire lors de l’obtention du diplôme.

King a dit à la mère de LB que l’adolescent ne pouvait pas participer à la cérémonie de remise des diplômes à moins que LB ne porte « » des pantalons, des chaussettes et des chaussures, comme un garçon « », selon le procès.

Clark a écrit vendredi dans des documents judiciaires que la participation à une cérémonie de remise des diplômes est volontaire et non un droit protégé par la Constitution pour tout étudiant.

Le Mississippi fait partie des États américains qui ont appliqué un barrage de restrictions concernant les soins médicaux, la participation sportive et l’utilisation des toilettes des jeunes transgenres. Plus tôt cette année, le gouverneur conservateur de l’État, Tate Reeves, a promulgué un projet de loi interdisant aux professionnels de la santé de fournir à la fois des traitements hormonaux et des interventions chirurgicales aux mineurs transgenres.

Ces soins d’affirmation de genre sont médicalement nécessaires et potentiellement vitaux pour les enfants et les adultes diagnostiqués avec dysphorie de genre.

Au moment de la signature du projet de loi, Reeves a déclaré que la loi qu’il avait signée indiquait aux enfants qu’ils étaient « beaux comme ils sont » et qu’ils n’avaient pas besoin de « prendre de la drogue et de se couper avec des chirurgies coûteuses pour se libérer de la dépression ».