Une fille surprend sa sœur avec une performance “super hit” le jour du mariage

Offrir de splendides spectacles de danse a fait fureur cette saison de mariage. Le battage médiatique des médias sociaux autour des personnes montrant des mouvements fluides sur scène a suivi cette tendance. Des vieux oncles groove à la musique des années 90 en passant par les pas synchronisés des demoiselles d’honneur, nous avons vu tout cela devenir viral au cours des deux derniers mois. Mais la saison des mariages n’est pas encore terminée, et les spectacles de danse enchanteurs non plus. Le dernier en date dont desi Internet est épris est une performance gracieuse sur “Ang Laga De” depuis le Pakistan !

La vidéo, qui a maintenant recueilli environ 2,2 millions de vues, a été publiée sur Instagram par Natalia Calling, mannequin et actrice à temps partiel. La sœur cadette de Natalia, qui porte un beau lehenga, peut être vue bouger avec grâce, exécutant chaque pas à la perfection, alors qu’un public envoûté l’encourage ! Ses mouvements et ses expressions sont en parfaite synchronisation avec la chanson Ang Laga De de Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela de Sanjay Leela Bhansali.

Si vous pensiez que la température montait quand elle a commencé, attendez de voir l’interprète en velours prendre vraiment le tempo et tourbillonner tout autour de la scène. Vous pouvez presque voir les cœurs tomber et les flammes monter sur la piste de danse !

Bien sûr, la première à être fière de la performance a été Natalia elle-même. Louant la performance époustouflante de sa sœur dans la légende, elle a écrit: “Instagram ne me laisserait pas tout télécharger, mais c’est ma petite sœur talentueuse et je suis tellement fière d’elle. Je voulais juste partager ce moment avec vous tous.”

Les téléspectateurs ont rapidement apprécié les mouvements à couper le souffle. “Elle ne danse pas, elle vit”, a écrit une personne, tandis qu’une autre a déclaré: “Elle est si bonne qu’elle a besoin d’avoir son propre studio de danse.”

L’un des utilisateurs a appelé la danse de la fille “Super hit”.

“Nous avons besoin de la version complète S’IL VOUS PLAÎT ! J’adoreeeeeee c’est tellement talentueux !”, a déclaré l’un d’entre eux. Il y en avait d’autres avec une demande similaire. Certaines personnes ont même demandé à des chorégraphes et des actrices d’apprendre la danse avec des interprètes talentueux !

Êtes-vous en train de vous évanouir à cause de ses mouvements, vous aussi?

