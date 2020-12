Une fillette de trois ans est morte de froid en Russie après s’être endormie dans le couloir non chauffé de 5 F (-15 C) de sa maison familiale sans que ses parents s’en rendent compte, affirme sa mère.

Angelina, trois ans, a été retrouvée morte près de la porte d’entrée de sa maison par sa mère Svetlana Kuleshova, 23 ans après que la femme ne l’ait pas trouvée dans son lit.

La famille aurait célébré l’anniversaire de leur fille cadette, qui a eu un an, la veille de l’incident à Satka, dans le sud de la Russie.

Se souvenant de la soirée, Svetlana a déclaré à la police locale: « J’ai mis Angelina au lit et elle s’est endormie avant minuit.

‘Nous [Svetlana and her husband] regarda un peu la télé et alla se coucher aussi.

«Quand nous nous sommes réveillés le matin, nous ne l’avons pas trouvée dans son lit. Nous l’avons trouvée dans le couloir. Elle était allongée sur le sol.

Selon les parents d’Angelina, elle était sujette au somnambulisme et ils devaient souvent l’aider à se recoucher.

Mais le soir de la tragédie, survenue il y a une semaine, le 4 décembre, aucun d’eux ne l’a remarquée quitter sa chambre.

La mère pense qu’Angelina s’est endormie dans le couloir, qui est une zone non chauffée de la maison de la famille, et n’a pas pu retrouver son chemin.

Svetlana a ajouté: « C’était une somnambule. [She] est allé dans le hall et n’a pas pu revenir.

« Très probablement, elle n’a pas trouvé la poignée de la porte dans le noir et n’a pas pu rentrer. »

La mère dit qu’elle et son mari n’ont entendu aucun son pendant l’horrible nuit.

La police a lancé une procédure pénale pour avoir causé la mort par négligence contre la mère, qui risque jusqu’à deux ans de prison si elle est reconnue coupable.

Le responsable local des forces de l’ordre, Mikhail Krokhin, a déclaré: « L’enquête a établi que la jeune fille avait quitté seule la zone intérieure de la maison.

Elle a marché dans le hall où elle a souffert d’hypothermie et est décédée.

Les rapports indiquent que la température dans la salle, où la fille est décédée, était de 5 F (-15 C).

En hiver, les températures moyennes dans la ville de Satka peuvent chuter à 1F (-17C), avec des jours ponctuels tombant parfois à -13F (-25C).

La petite fille de Svetlana lui a été enlevée par les services sociaux.

L’enfant restera dans un orphelinat au moins jusqu’à la fin de l’enquête, disent les rapports.

Les psychologues doivent parler à Svetlana afin de vérifier la sincérité de son témoignage, a déclaré le parquet.