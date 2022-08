Une fille retrouvée sur les rails près du coffre-fort de la maison Warden Station de TTC

Une situation dangereuse a abouti à une fin heureuse après qu’une fillette de quatre ans a quitté sa maison de Scarborough au milieu de la nuit et s’est promenée sur les voies extérieures de la TTC utilisées par les rames de métro.

« Elle est connue pour ça. Je veux dire, elle est excitée quand elle veut sortir », a déclaré la mère de la fille, qui ne veut pas être identifiée, à CTV News Toronto jeudi après-midi.

La police de Toronto a déclaré vers 1 h 30 du matin avoir reçu un appel au sujet d’une jeune fille qui avait disparu de son domicile près de Warden Station, situé dans le secteur des avenues Warden et St. Clair.

La jeune fille et sa sœur cadette auraient déverrouillé la porte, puis la fillette de quatre ans est sortie de la maison.

«J’ai un petit bébé (la sœur)… elle a ouvert un verrou de sécurité sur la poignée et l’a ouvert. Et je suppose que ma fille autiste a vu que la poignée était éteinte et a pris l’approche pour déplacer une chaise de salle à manger vers la porte arrière et grimper et tirer les deux verrous coulissants », a déclaré la mère.

La jeune fille a disparu pendant environ 20 minutes avant que sa mère n’alerte la police.

« Je n’arrivais pas à me concentrer. Je n’ai pas pu le traiter. Tout me passait par la tête parce que je me disais “elle ne sait pas ce qu’elle fait”. Elle n’a aucune idée de ce qu’elle faisait. Je n’avais aucune idée de l’endroit où elle aurait pu aller », a déclaré la mère.

Peu de temps après l’arrivée de la police au domicile de l’enfant, ils ont déclaré avoir reçu un appel de la TTC disant qu’un enfant avait été retrouvé errant sur les voies ferrées juste à l’ouest de Warden Station.

La famille habite à une courte distance de marche de la gare et la mère pense que sa fille a traversé la clôture de leur arrière-cour dans un chemin qui menait aux voies.

Le porte-parole de la TTC, Stuart Green, a déclaré que l’enfant avait été repéré au niveau de la voie par un conducteur de train conduisant un train vers elle.

“En quittant Warden Station vers Victoria Park Station, c’est une zone à ciel ouvert. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières, c’est juste grand ouvert là-bas. Il y a beaucoup de clôtures le long du côté, il y a des panneaux de signalisation et toutes sortes de choses conseillant de rester hors des pistes, mais il est exposé à l’extérieur”, a déclaré Green au CP24 jeudi matin.

L’opérateur a arrêté le train et a appelé le contrôle du transport en commun pour couper l’alimentation au niveau de la voie.

Green a déclaré que c’était nécessaire car l’enfant marchait le long de planches sur le rail électrique, traversé par 600 volts.

Une fois le courant coupé, l’opérateur a récupéré l’enfant et l’a amenée à bord du train, a déclaré Green.

Le train a ensuite fait marche arrière vers Warden Station où sa mère et la police attendaient.

L’enfant n’a subi aucune blessure et est en bonne santé, a indiqué la police.

La TTC a déclaré que le train était hors service au moment de l’incident et qu’aucun passager n’était à bord.

Énorme bravo aux #TTC l’équipage de la ligne 2 qui a repéré un enfant marchant le long des planches sur le rail électrique (avec 600 volts qui le traversent) près de Warden Stn. vers 130h.

L’enfant a été récupéré sain et sauf et remis aux services d’urgence.

Travail incroyable !! — Relations avec les médias TTC 📰🚌🚋🚈 (@TTCNewsroom) 11 août 2022

La mère a déclaré que ce n’était pas la première fois que sa fille déverrouillait les portes et quittait la maison, ce qui a incité la famille à ajouter un total de sept serrures à leurs portes.

«Je dois juste la garder attachée à ma taille. Il n’y a rien que je puisse faire jusqu’à ce que je sorte d’ici. Je cherche à déménager, ouais, parce que je ne pense pas que ce soit sûr. Et je n’aime pas l’idée que si elle disparaît à nouveau ou si elle essaie de s’échapper à nouveau, elle est dans la forêt ou elle pourrait se retrouver ici près du train », a-t-elle déclaré.

Green a déclaré qu’il n’était pas clair comment l’enfant est entré sur les pistes, qui sont entourées de clôtures dans la région.

“Nous avons vérifié les caméras de vidéosurveillance. Nous avons vérifié la clôture la nuit dernière dans les environs immédiats. Nous n’avons vu aucune lacune dans la clôture. Nous n’avons rien vu sur la vidéo qui suggérerait comment l’enfant a eu accès. Mais nous approfondissons cela aujourd’hui”, a déclaré Green.

Green a ajouté que les efforts “héroïques” de l’opérateur ferroviaire ont empêché qu’une tragédie ne se produise.

“Ils (le conducteur) ont probablement été un peu secoués la nuit dernière lorsque cela s’est produit. Mais vous savez, ils ont vraiment fait un travail héroïque. Je veux dire, cela peut sembler une chose simple d’arrêter une rame de métro en mouvement et de faire sortir un enfant des rails sur le train. Il y a beaucoup de danger là-dedans », a déclaré Green.

Il y a un peu plus de deux semaines, une fillette de quatre ans à Mississauga a été tuée après avoir marché sur des voies ferrées et a été heurtée par un train GO. Les voisins dans cette affaire ont déclaré qu’ils s’étaient déjà plaints du manque de barrières empêchant les piétons d’entrer dans la zone de la voie.