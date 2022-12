Une fille rencontre sa sœur après six mois, sa réaction est écrasante

Bien que les frères et sœurs puissent être l’ennemi naturel d’une personne, ils constituent également le meilleur système de soutien que l’on puisse avoir. Le lien doux-amer est susceptible de rester incassable tout au long de la vie et une vidéo virale saine en est maintenant devenue la preuve. Dans le clip, on peut voir une adolescente occupée à étudier alors qu’elle est entourée de livres sur le lit. Cependant, les choses prennent une tournure émotionnelle lorsque son attention est détournée des livres et vers une personne en particulier qui est entrée dans sa chambre. La fille trouve sa sœur aînée debout près de la porte et elle hurle immédiatement d’excitation.

La sœur cadette sursaute alors et engloutit l’aînée dans une chaleureuse étreinte pendant un long moment. La fratrie ne se quitte plus jusqu’à la fin du clip. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a révélé que la plus jeune était complètement surprise de voir la sœur aînée après être restée séparée d’elle pendant environ 6 mois. “Je suis rentré à la maison après six mois et j’ai surpris mon bébé pas si petite soeur et regarde comment elle a réagi”, a légendé l’utilisateur de Twitter dans la vidéo. Regardez la vidéo ici :

En quelques jours, le clip a amassé plus de dix-sept mille likes et plus de quatre lakh vues sur le site de micro-blogging. Un barrage d’utilisateurs de Twitter n’a pas pu surmonter la réaction saine à la réunion de la sœur. Un utilisateur a dit: “Tellement mignon, ça m’a fait pleurer un peu.”

Un autre a écrit: «La chose la plus douce sur Twitter aujourd’hui. Cet amour fraternel est incomparable.

Un autre a ajouté: “Awww c’est le bonheur, vous ne pouvez pas l’exprimer avec des mots, tellement heureux de voir ça.”

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “C’est une vidéo tellement chaleureuse et charmante. Puissiez-vous toujours avoir la meilleure des santés.

En regardant le clip sain, beaucoup ont également souhaité avoir une sœur cadette. La réaction émotionnelle de la sœur cadette n’est-elle pas juste réconfortante ?

