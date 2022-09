Une fille rayonnante de 8 ans, qui sera probablement aveugle, en fauteuil roulant et atteinte de démence à 15 ans réalise son rêve de rencontrer Ed Sheeran

BEAMING Caitlin Passey a réalisé l’un de ses rêves cette semaine lorsqu’elle a rencontré la pop star Ed Sheeran – grâce à The Sun on Sunday.

Nous avons raconté le mois dernier comment l’adorable enfant de huit ans avait été terrassé par la maladie rare et dégénérative de Batten en octobre dernier. Cela la rend déjà aveugle et la laissera en fauteuil roulant et souffrira de démence à l’âge de 15 ans.

Ed Sheeran a invité Caitlin à le voir jouer lors de la dernière étape de sa tournée européenne à Munich

Ed Sheeran a emmené toute la famille de Caitlin dans sa loge pour une rencontre personnelle

Caitlin Passey a reçu un diagnostic de maladie de Batten en octobre dernier

Nous vous avons demandé, nos lecteurs au bon cœur, d’aider sa famille à collecter des fonds pour adapter leur maison afin qu’ils puissent s’occuper d’elle le plus longtemps possible – et de l’aider à réaliser certaines des aventures d’une “liste de souvenirs”.

L’un d’eux était de voir Ed en concert. Lorsque le chanteur de 31 ans l’a découvert, il a invité Caitlin à le voir jouer lors de la dernière étape de sa tournée européenne à Munich, en Allemagne.

Son père Nick a déclaré: “Ce fut une nuit phénoménale, tout simplement irréelle. Je ne remercierai jamais assez Ed et The Sun le dimanche.

“Rien n’aurait pu nous préparer à une soirée aussi magique. On nous avait dit que nous allions rencontrer Ed mais nous nous attendions à une rencontre rapide.

“Ce fut une énorme surprise quand nous avons été emmenés dans sa loge. Quand Caitlin l’a vu se fermer, sa mâchoire a heurté le sol.

“Ed nous a parlé pendant des heures de tout et de rien. Nous avions l’impression de le connaître depuis toujours. Il a même pris notre téléphone et a commencé à prendre des selfies avec nous. Caitlin est fan depuis deux ans, donc c’était un rêve venu vrai.”

Ed, au bon cœur, a invité Caitlin, Nick, 38 ans, maman Naomi, 32 ans, et ses frères et sœurs Oliver, neuf ans, et Joseph, cinq ans, à le regarder.

L’offre est venue après que nous ayons parlé de sa liste de rêves et que nous vous ayons demandé de l’aider à collecter 200 000 £ pour adapter sa maison à Over, Cambs, afin de répondre à ses besoins croissants.

EasyJet a transporté la famille à Munich pour que Caitlin puisse réaliser l’un de ses rêves

Batten est une maladie rare affectant 30 à 50 enfants au Royaume-Uni. L’espérance de vie peut descendre jusqu’à 20 ans.

Près de 43 000 £ ont été collectés jusqu’à présent et The Sun on Sunday a livré des produits Harry Potter donnés par Warner Bros Studios, ainsi qu’un bain à remous gonflable avec l’aimable autorisation de Lay-Z-Spa.

EasyJet, qui a transporté la famille à Munich et à l’arrière, a déclaré: “Nous avons été ravis de pouvoir aider la famille Passey à faire en sorte que cela se produise.”

La veille de leur vol, la famille a eu droit à des chambres gratuites à l’hôtel Hampton by Hilton de l’aéroport de Gatwick.

Le directeur général de l’hôtel a déclaré : « Nous avons été ravis de pouvoir accueillir Caitlin et sa famille et de prolonger notre hospitalité Hilton.

Lorsque nous avons entendu l’histoire inspirante de ce que Caitlin et sa famille veulent faire, nous avons été honorés de jouer un petit rôle dans leurs plans.