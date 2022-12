Une fille qui rentre de l’auberge de jeunesse envoie tout le menu de la nourriture à papa, le chat WhatsApp devient viral

‘Ghar Ka Khana’ est incomparable ! Et avec les mères qui préparent la nourriture avec des épices adéquates et un amour abondant, les repas faits maison deviennent encore plus spéciaux. Vivre loin de chez nous nous fait réaliser ce que ‘Maa Ke Haath Ka Khana’ est en tête de liste avec d’autres choses qui nous manquent lorsque nous vivons dans une auberge. C’est le cas d’une pensionnaire qui a envoyé une liste de ce qu’elle voulait manger en rentrant chez elle après cinq mois. Le père a partagé le chat WhatsApp où sa fille a donné une liste complète des aliments qu’elle voulait manger à la maison.

L’utilisateur de Twitter Shwetank s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager sa conversation avec sa fille vivant dans une auberge. Sa fille, Shiksha, rentrait chez elle après cinq mois lorsqu’elle a demandé le menu à ses parents à l’avance afin qu’ils puissent préparer de la nourriture pour les mets délicats. Des entrées aux desserts, Shiksha a spécifié tout ce qu’elle voulait avoir une fois à la maison. Avec ‘Chicken seekh kebab’ et ‘fish tikka’ comme entrées pour ‘Cooker chicken curry’ et ‘mutton biryani’ dans le plat principal, la fille de l’auberge a partagé le menu de la nourriture non végétarienne avec ses parents sur WhatsApp. À ne pas manquer, elle a également exigé un « cheesecake au Nutella » comme dessert pour la soirée. Menu cool, n’est-ce pas ?

La fille rentre à la maison le 16 soir après 5 mois. L’auberge (et la sienne est une vaishnav) rend vraiment les enfants bhukkad-Bhikhari!‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/JOVRCYWX0Y— Shwetank (@shwetankbhushan) 11 décembre 2022

« Ma fille rentre à la maison le 16 soir après 5 mois. L’auberge (et la sienne est une vaishnav) rend vraiment les enfants bhukkad-bhikhari!” lisez la légende à côté de la capture d’écran partagée par Shwetank sur Twitter. Les internautes ont commencé à réagir à la longue liste de nourriture de la fille. “Fille chanceuse”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré: “La vie à l’auberge est bonne mais la nourriture à la maison est excellente”. Un utilisateur en ligne a également commenté: “Elle avait une bonne clarté, devrait apprécier… ..”

La vie à l’auberge est bonne mais la nourriture à la maison est excellente – KolliVRK (@kollihills) 13 décembre 2022

Elle avait une bonne clarté, devrait apprécier… ..— Veeru (@Veeru_be_happy) 14 décembre 2022

Ainsi, cela a amené les gens à se remémorer leurs propres jours à l’université quand ils avaient l’habitude de manquer de nourriture faite maison tout en vivant loin de leur famille.

