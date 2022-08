Une fille qui ne pouvait pas marcher après un accident est sur le point de devenir médecin, grâce au SSKM Kolkata

Elle voulait être médecin et s’y préparait depuis ses années d’école. En 2019, elle est tombée du troisième étage dans un accident. Après cela, elle ne pouvait plus rien sentir au-delà de sa taille et elle ne pouvait plus marcher. Shivani, du Bihar, était toujours concentrée sur son rêve de devenir médecin. Elle a concouru pour la médecine et a réussi. Elle est étudiante de première année à SSKM, Kolkata. Elle assistait à ses cours en fauteuil roulant, mais ne pouvait pas se tenir debout et suivre des cours pratiques. Bien que les compagnons de groupe de Shivani l’aient beaucoup aidée et la portaient presque chaque fois que nécessaire, elle ne pouvait toujours pas se tenir debout et travailler.

Shivani a exprimé son désir de se tenir debout et de faire des travaux pratiques. Les autorités du collège ont recherché tous les aspects pour fournir à Shivani un fauteuil roulant avec lequel elle pouvait se tenir debout et travailler.

Les autorités du SSKM se sont penchées sur la question et, à l’initiative du HOD du département PMR, le Dr Rajesh Pramanik, Shivani a maintenant reçu un fauteuil roulant sur lequel elle peut se tenir debout. Ce fauteuil roulant a été fabriqué par Madras IIT. Le gouvernement du Bengale a contacté Madras IIT et a tout fait pour lui offrir cette chaise unique.

S’adressant à News18, Shivani a déclaré: “Aujourd’hui, lorsque je me suis levé pour la première fois après une interruption de trois ans avec l’aide de ce fauteuil roulant, ce fut un moment émouvant pour moi, je suis très heureux. Je voudrais remercier l’autorité du collège gouvernemental du SSKM, ils ont tendu la main partout pour me faire tenir debout, je voudrais remercier Rajesh Pramanik Sir et tous ceux qui m’ont aidé. Je tiens à remercier le Dr HS Chabra de Delhi qui m’a donné le pouvoir de penser que je peux et aussi mes camarades de groupe, ils m’ont porté d’un étage à l’autre.

Pendant qu’elle parlait, des larmes lui montaient aux yeux. En effet, lorsqu’elle s’est levée lundi, tous ses camarades de classe, les autorités du collège ont applaudi et lui ont donné confiance.

Le Dr Rajesh Pramanik, qui a joué un rôle très important à cet égard, a déclaré à News18 : « Le gouvernement a beaucoup aidé, en fait ces chaises sont importées et coûtent cher, nous avons cherché partout et nous les avons finalement obtenues pour Madras IIT, ils nous ont donné un tarif subventionné. Nous sommes très heureux qu’elle puisse maintenant se tenir debout, nous lui souhaitons bonne chance.

Shivani dit qu’elle n’oubliera jamais le SSKM et qu’elle aimerait certainement offrir ses services en tant que médecin à l’avenir.

