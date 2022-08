Une fille qui a mâché des contraintes pour s’échapper a été retenue captive dans une maison de l’Alabama avec les restes démembrés de sa mère et de son frère, selon la police | Nouvelles américaines

Un homme a été arrêté après qu’une fille de 12 ans a été retenue en captivité avec les restes démembrés de sa mère et de son frère.

La jeune fille a fourni des informations clés qui ont conduit à l’arrestation du petit ami de sa mère, selon les autorités de l’Alabama.

Le shérif du comté de Tallapoosa, Jimmy Abbett, a décrit l’enfant comme “un héros pour avoir survécu à l’incident et avoir présenté les informations qu’elle nous a fournies afin de l’inculper”.

Les responsables ont déclaré elle a été découverte par un automobiliste circulant sur une route de campagne lorsqu’il a vu l’enfant, s’est arrêté puis a appelé les services d’urgence.

Elle a été agressée et a reçu de l’alcool pour la mettre dans un état de stupeur, selon les autorités dans des documents judiciaires, mais s’était enfuie du mobile home après avoir mâché les liens qui avaient été utilisés pour la maintenir sur un lit.

Son ravisseur présumé, Jose Paulino Pascual-Reyes, 37 ans, a été accusé d’enlèvement et de plusieurs chefs de meurtre qualifié pour le décès de la mère, Sandra Vazquez Ceja, 29 ans, et du frère, dont les archives judiciaires indiquent qu’il était plus jeune que 14.

“Ils étaient petit ami et petite amie”, a déclaré M. Abbett à propos de l’accusé et de Mme Ceja. “Ils y vivaient en fait tous ensemble.”

Les autorités affirment que la jeune fille a été capturée le 24 juillet, à peu près au moment où sa mère et son frère ont été tués.

Le shérif a refusé de dire si la jeune fille connaissait le sort de sa mère et de son frère alors qu’elle était encore otage. Leurs restes ont été retrouvés à l’intérieur de la propriété.

Pascual-Reyes, du Mexique, a été arrêté lundi soir alors qu’il travaillait sur un chantier de construction à Auburn, en Alabama, à plus de 20 miles du mobile home.

Il était aux États-Unis illégalement après avoir déjà été expulsé puis revenu sans les documents appropriés.

Le shérif a déclaré qu’il n’était pas clair quand il était rentré aux États-Unis, mais que le groupe vivait dans le mobile home depuis février.

Mme Ceja et ses deux enfants sont entrés aux États-Unis depuis le Mexique en 2017 et avaient demandé l’asile, bien que leurs demandes n’aient pas encore été tranchées, a ajouté le shérif.