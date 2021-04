Une petite fille « BUBBLY » est décédée après avoir subi un « épisode médical » dans une école primaire du West Yorkshire.

La fillette de cinq ans a été qualifiée de «heureuse» et «amicale» par son directeur dans un communiqué annonçant sa mort.

La petite fille « heureuse » est décédée après avoir subi « un épisode médical » à l’école primaire St Matthew’s C of E à West Bowling, Bradford Crédit: MEN Media

La police a été appelée à l’école primaire St Matthew’s C of E à West Bowling, Bradford, vers 14 heures jeudi.

Ils avaient été alertés des rapports faisant état « d’un enfant souffrant d’un épisode médical », rapporte Yorkshire Live.

La jeune fille a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est malheureusement décédée peu de temps après, a déclaré la police du West Yorkshire.

Le directeur de l’école, Mel Saville, a informé les parents et les soignants du décès dans une lettre envoyée vendredi.

‘BUBBLY & HEUREUX’

Dans une lettre, elle a écrit: «L’enseignant de votre enfant avait la triste tâche d’informer les enfants du décès d’un enfant de notre communauté scolaire.

«Elle était un membre joyeux, pétillant et amical de la communauté scolaire et tous ceux qui la connaissaient manqueront à elle.

«Quand quelqu’un meurt, les jeunes peuvent éprouver de nombreux sentiments différents, tels que la tristesse ou la colère.

«Certains élèves peuvent se sentir choqués et bouleversés par la nouvelle, tandis que d’autres peuvent être confus ou engourdis. Ces réactions sont toutes normales.

«Nous avons essayé de répondre à leurs questions à l’école, en utilisant un langage honnête et adapté à l’âge.

«Pour plus d’informations sur la manière de parler de la mort aux enfants et aux jeunes, visitez le site Web de Child Bereavement UK.

Elle a ajouté: «Nous avons fait appel au soutien de l’équipe de psychopédagogie de l’autorité locale de Bradford et nous nous sommes assurés que des professionnels qualifiés et un aumônier étaient là pour soutenir les enfants et le personnel.

« Nos pensées vont à la famille et nous vous demanderions de respecter leur vie privée en ce moment. »

Un communiqué de la police du West Yorkshire a déclaré: « La police a été appelée peu après 14 heures le jeudi 22 avril pour signaler un enfant souffrant d’un épisode médical.

«L’enfant de 5 ans a été transporté à l’hôpital en ambulance mais est malheureusement décédé peu de temps après.

«La famille est soutenue par des agents spécialement formés pendant cette période extrêmement difficile.

« On ne pense pas qu’il y ait de circonstances suspectes et un dossier sera préparé pour le coroner. »