Une fille pakistanaise transformant la conversation avec le chauffeur Uber en une chanson triste est tout ce que vous devez regarder aujourd’hui

Après Yashraj Mukhate, un clip d’une fille transformant des conversations aléatoires avec des chauffeurs de taxi en une « chanson triste » a accroché des gens, y compris l’actrice pakistanaise Mahira Khan qui a été vue dans le film vedette de Shah Rukh Khan « Raees ». les yeux avec son dernier post Instagram où on peut la voir chanter la conversation aléatoire d’un chauffeur de taxi comme une chanson triste. Dans la vidéo en noir et blanc, on peut également la voir jouer de la guitare pendant qu’elle enregistre sa chanson. a écrit qu’on lui avait dit qu’elle rendait tout triste et qu’elle a donc décidé de le tester sur ces conversations Uber.

Depuis que le clip a été partagé sur Internet, il a laissé de nombreuses personnes impressionnées, y compris Mahira, qui a commenté « J’adore ça » sur le post. Le clip a été partagé il y a trois jours et a recueilli plus de 36 000 vues. Les internautes ont inondé la publication de leurs commentaires. Un internaute lui a même demandé comment n’avait-elle pas ri en chantant la partie « Kaha jana hai ». En réponse au commentaire, Amna a déclaré à l’utilisateur qu’il s’agissait de sa 50e prise. Certains ont même demandé à partager plus de vidéos de ce type tandis que d’autres ont trouvé cela hilarant.

Amna est musicienne-chanteuse au Pakistan et continue de partager des vidéos de ses sessions de chant. Submergée par les réactions qu’elle a reçues sur sa publication au cours des trois derniers jours, elle a profité de sa story Instagram pour remercier les internautes. Elle a écrit qu’elle ne pouvait pas répondre à tous les commentaires et qu’elle envisage donc de venir en direct sur les réseaux sociaux pour remercier tous ceux qui ont versé de l’amour sur sa vidéo.

Il semble que transformer des commentaires en ligne aléatoires ou des dialogues d’émissions télévisées en chansons soit devenu une tendance en ligne populaire ces derniers temps. Plus tôt, Mukhate a transformé le dialogue de la série télévisée Saath Nibhana Saathiya « Rasode Mein Kaun Tha » en une chanson de rap. La vidéo était super divertissante et a fait rire les gens.

